懷疑喵生？橘貓與同伴打鬧 飛撲假樹幹原地摔倒超傻眼
家裡有養小貓的應該都知道，牠們清醒時總是精力旺盛地爬上爬下鬧翻天，但是下一秒可能就瞬間斷電「秒關機」，因此總是讓人覺得牠們既像天使又像小惡魔。日本有一名多貓家庭的飼主日前分享一隻小橘貓玩耍的影片，只見牠靈活地跑來跑去，但是跳到「樹幹」後的反應卻笑翻所有人啦！
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 21:13:51
原來這是一隻多貓家庭中途的幼貓，飼主因為很喜歡貓咪，而家中的「地主貓」們也不排斥小貓，因此平時會擔任小貓中途，日前推主接手了一批幼貓，每天都會分享牠們的逗趣日常。這天橘白幼貓「菲奧（フィオ）」原本在沙發上與同伴們玩耍，跑來跑去的模樣充滿活力，牠先撲倒了一隻賓士貓，隨後奔向放在角落的「樹幹」飛撲過去，原本以為自己能帥氣地躍上去，沒想到這「樹幹」竟然是「軟」的，害牠隨即摔個四腳朝天，瞬間讓牠在原地變成「傻眼貓咪」！
原來這個「樹幹」是貓咪玩樂用的「隧道」，而影片分享至今已吸引超過154萬人次觀看，許多網友都對菲奧的反應紛紛做出回應：「最後一幕超搞笑」、「目瞪口呆了」、「貓咪一臉黑人問號」、「橘貓：我是誰？我在哪？剛剛發生什麼事？」、「一瞬間腦袋空白」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）