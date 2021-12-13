北北基宜豪大雨特報！北台灣又濕又冷 明起東北風減弱
中央氣象局指出，今（13）日針對北北基、宜蘭發布豪大雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，新北市、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率；東北季風影響，北部及東北部天氣整天濕涼，其他地區早晚亦涼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 06:21:42
氣象局指出，西半部及東北部地區低溫僅14至17度，花東約18、19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些；北部及東北部高溫約19至22度，桃園以北及宜蘭全天溫度預估都在20度以下，花東22至24度，中南部地區高溫仍有25至27度，日夜溫差較大，早出晚歸或南來北往的朋友應適時添加衣物。
天氣方面，氣象局表示，迎風面的北部及東半部地區不定時有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。
東北風明顯偏強，臺南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊作業或活動請多注意安全。
明（14）日白天起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；14日白天至16日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；17日東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：孫唯容）