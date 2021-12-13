2021最強台劇是哪一部？鄉民推「2神劇」必看：一晚嗑完
近年台劇熱度夯，題材比以往更多元，品質與精彩程度不輸陸劇、韓劇；對此，就有網友好奇「2021年最強台劇」是那一部，貼文一出，網友們狂推「這2部」，直呼「一晚就追完」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 07:38:22
該名網友在PTT以「今年最值得一看的台劇是哪一部？」為題發文，列出包含《天橋上的魔術師》、《她們創業的那些鳥事》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《逆局》、《2049》、《斯卡羅》、《無神之地不下雨》、《比悲傷更悲傷的故事》、《茶金》、《華燈初上》等24部近期上檔的台劇，並好奇發問「今年哪一部最值得一看呢」？
貼文一出，掀起熱議，「絕對是俗女」、「火神、俗女和茶金」、「民視，孟婆客棧」、「逆局」、「火神，跟生活比較有共鳴」、「比悲傷影集版，超級好看」、「火神，把台灣刁民拍得超好」、「2049蠻特別的推一個」。
其中，現正熱播的《華燈初上》和台灣首部海陸腔客語劇《茶金》受到最多網友推薦，「華燈初上，整個熱度有起來～」、「華燈初上、茶金」、「華燈初上，一個晚上嗑完8集」、「卡司的話就華燈，製作費根本不是同級」、「茶金真的不錯」、「華燈滿猛的，演員陣容很強劇情也不錯」、「華燈，卡司比其他的好太多」、「茶金第一名」、「最近的話就茶金，台灣人必看」。（編輯：郭佩蓉）