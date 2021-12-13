高鐵搭過就回不去？他列「3大優勢」讚翻：日本也沒得比
許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」；對此，就有網友針對高鐵提出了3大優勢，直呼「日本也沒得比」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 08:08:36
該名網友在PTT以「坐過高鐵是不是根本回不去台鐵」為題發文，表示以前小時候覺得高鐵是有錢人在坐的，長大之後第一次搭高鐵就被「震撼教育」，無論是車站、員工和廁所，「整個都是超級高級，連日本鐵路都沒有一個能跟高鐵環境比的」。
原PO說，後來好幾年，自己都是習慣坐高鐵，不過前陣子和朋友出遊搭台鐵，才發現「完全回不去了」，「光車廂內廁所就屌打十條街，台鐵廁所都有味道，高鐵不僅沒味道還超乾淨」，因此他也忍不住在文末發問「所以說啦，坐過高鐵是不是根本回不去台鐵」？
貼文一出，不少網友表示認同，「是真的舒適」、「至少不太會延誤」、「高鐵的品質跟北捷一樣。不簡單」、「是，我已經無法忍受誤點了」、「有準時就屌打台鐵」、「台鐵一直出狀況，至少高鐵目前沒有」、「真的回不去，花時間跟花錢選了後者」、「乘客素質有差」。
但也有網友替台鐵緩頰，「高鐵唯一的缺點就是台中以南的那幾站，要轉乘到市區花的時間還不如搭台鐵，尤其是那個台南」、「...有些地方只有台鐵可以搭」、「可是我會去買台鐵便當再去搭高鐵」、「比廁所不公平，台鐵大多都老車型」、「呃…又不是每個地方都有高鐵，而且下高鐵還不是要搭其他的」。（編輯：郭佩蓉）