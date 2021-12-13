念這「科系」畢業超害怕！他愣：以為騙人的 網一看秒懂
大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，不過，有些科系畢業之後還真是令人尷尬。就有網友分享念完法律系畢業之後成功當上律師，但卻遇到許多難堪的場面，貼文引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 13:14:49
原PO在「Dcard」貼文指出「我是一名律師，在我大學畢業後考上了律師，在台北某所受僱，有天老闆給了我一個案件，關於檢方起訴為殺人案件，當我看到起訴狀時，心裡寒了一下，因為檢察官是我的前女友...然後案子到了法院，我發現準備程序庭的法官是我前前女友。」
「開庭那天...因為女友是我們事務所的法務，她知道後她說她也要去，所以我就帶他一起去法院...我瞄到法官助理是我大學愛昧過的學妹＝＝曾經滾床但沒交往，那天明明就只是個準備程序庭，但搞的我好像在處理什麼重大案件一樣，奉勸自己唸的科系如果圈子不大，就別找自己學科內的女生當女友，我也才交過四任女友就碰到這種囧事，台灣真的不大，鳥事很好遇到，以為補習班老師騙人說說而已....」
貼文一出，網友紛紛回應「世界有這麼小嗎，好誇張XD」、「可怕的是，好險殺人犯不是前女友吧」、「媒體相關科系也是....走到哪都是同學跟前任」、「法律系很容易吧，只要還在相關行業，打給隆修度欸丟」、「跟你交往過的女友都考上司律這麼棒喔」、「貴圈真小」。（編輯：張嘉哲）