尾牙規定員工「掏錢當獎金」！網狂嗆公司丟臉：乾脆別辦
時間來到年末，不少公司也開始籌辦尾牙活動，每個員工更期盼能抽到大獎。不過就有網友控訴，目前任職的公司要求員工捐錢辦尾牙，還要自掏腰包贊助獎金，詳細內幕曝光也掀起眾人怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 13:44:48
原PO於臉書《靠北老闆/主管2.0》發文貼出公司群組對話，其中一位同事發言表示「2021尾牙籌畫需各位進行協助」，並列出詳細內容「目前規劃菲籍人員300元，台籍人員500元，贊助獎金人員如下，負責人1500-2000元、組長3000元、課長6000元」，而此次尾牙一桌預計4000元，贊助人員用餐不需再繳交費用，多餘的錢將列入獎金，短少的部分，公司會再想辦法。
原PO看完後也忍不住上網抱怨，「史上最扯的尾牙！這叫做尾牙？要員工拿錢出來？我就問需不需要每一位員工各拿一個家電提供抽獎？主管級的吃飯不用錢還有錢拿！這種公司收一收算了」。
不少網友看完也瘋狂吐槽，「丟臉丟死人...尾牙還要員工出錢」、「比扯鈴還扯的公司，不要辦還省一堆開銷，把獎金還給員工」、「真想知道這種掉漆的企業是那一家」、「一桌才四千的尾牙？我在家裡煮火鍋還比較豐富，更不用見高層你們這些鬼」、「有些公司的尾牙是用來犒賞老闆的，不是慰勞員工用的，叫累得要死的員工準備表演來愉悅老闆」、「比叫員工耍猴表演更爛的方案就是叫員工出錢」。（編輯：潘毅）