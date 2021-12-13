台灣AV突然超夯！他嘆：為何贏不了日本 「2關鍵」曝光
日本一直以來發展AV市場在國際間非常有名，然而在台灣，在近幾年一些社群平台成立之後，也有不少導演致力開拓AV市場，例如近日由米砂砸百萬製作的的《魷魚遊戲》AV版、鄧佳華即將開拍的《華根初上》等等。不過，就有網友討論「台灣的AV這麼努力為何還是追不到日本？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 14:33:00
原PO在PTT貼文指出「台灣最近也有不少平台成立之後，上陣的女優很多都是真槍實彈的，但是日本的AV有看的都知道，大部分都會打上馬賽克，但明明大家都愛看真槍實彈，為何還是覺得日本AV比台灣AV還好看？」
貼文一出，網友紛紛回應「日本AV都發展幾年了...台灣不是近幾年才開始嗎」、「日本都發展四十年了吧」、「國產AV重新起步也才兩年時間」、「台灣AV也才經營兩年多，跟人家數十年的怎麼比啊」、「人家發展多久了...」。
而除了多數網友認為台灣AV發展時間並不長以外，多數採用素人選角也是關鍵「日本女優都是頂上有名，台灣太多素人了」、「演技這部分本土近期有進步了，但女優真的要在挑選培養」、「內容有進步，但女優大多數素人，遠輸日本」、「沒有發展底蘊跟風氣，像日本那種頂尖的女生也不願意上陣拍攝啦」。（編輯：張嘉哲）