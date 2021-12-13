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台灣AV突然超夯！他嘆：為何贏不了日本　「2關鍵」曝光

▲有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa），先前投入百萬成本製作AV版《魷魚遊戲》，引發討論。（米砂YT）
▲有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa），先前投入百萬成本製作AV版《魷魚遊戲》，引發討論。（米砂YT）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 14:33:00

日本一直以來發展AV市場在國際間非常有名，然而在台灣，在近幾年一些社群平台成立之後，也有不少導演致力開拓AV市場，例如近日由米砂砸百萬製作的的《魷魚遊戲》AV版、鄧佳華即將開拍的《華根初上》等等。不過，就有網友討論「台灣的AV這麼努力為何還是追不到日本？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「台灣最近也有不少平台成立之後，上陣的女優很多都是真槍實彈的，但是日本的AV有看的都知道，大部分都會打上馬賽克，但明明大家都愛看真槍實彈，為何還是覺得日本AV比台灣AV還好看？」

▲米砂砸百萬拍攝AV版《魷魚遊戲》，堪稱AV界最高拍攝規格。（圖／翻攝米砂IG）
▲米砂砸百萬拍攝AV版《魷魚遊戲》，堪稱AV界最高拍攝規格，當時引起不少討論。（圖／翻攝米砂IG）
貼文一出，網友紛紛回應「日本AV都發展幾年了...台灣不是近幾年才開始嗎」、「日本都發展四十年了吧」、「國產AV重新起步也才兩年時間」、「台灣AV也才經營兩年多，跟人家數十年的怎麼比啊」、「人家發展多久了...」。

而除了多數網友認為台灣AV發展時間並不長以外，多數採用素人選角也是關鍵「日本女優都是頂上有名，台灣太多素人了」、「演技這部分本土近期有進步了，但女優真的要在挑選培養」、「內容有進步，但女優大多數素人，遠輸日本」、「沒有發展底蘊跟風氣，像日本那種頂尖的女生也不願意上陣拍攝啦」。（編輯：張嘉哲）

▲鄧佳華。(圖/記者林調遜攝)
▲網紅鄧佳華也將上陣拍攝AV作品。(圖/記者林調遜攝)
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