SBL／迎接新球季　曾柏喻減重15公斤盼成「九太戰神」

第19季SBL即將開打，高雄九太科技將以嶄新面貌迎戰新球季，在近年國內籃壇風起雲湧的時刻，高雄九太科技13日特別舉辦記者會，邀請BC柏釧董事長黃錦章擔任總領隊，相信黃錦章董事長年輕有活力的作風，將為九太球迷帶來全新體驗。
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總領隊黃錦章表示:「BC柏釧長期贊助國內外賽車運動，期盼透過SBL讓更多人認識BC柏釧，也希望藉此帶動賽車運動。本季九太的年輕陣容，充滿速度與激情，就像動力十足的跑車，相信會帶給球迷最直接的感官享受。」
高雄九太隊本季除了準備許多活動、好禮免費贈送給球迷外，高雄主場日將在4月登場，也請球迷敬請期待。
200坪、桃園地標型豪宅當宿舍超用心！高雄九太照顧球員不手軟
第18季SBL球季結束後，高雄九太球團就積極布局新賽季，除了在教練、球員上有所補強外，董事長沈會承更砸上千萬整頓位在桃園多達200坪的豪宅讓球員當宿舍，除了給球員最好的照顧外，也要當球隊最堅強的後盾。
高雄九太的「豪宅宿舍」位於四通八達的桃園南崁，總坪數200坪、市值上探億元，除了運動傷害防護室外，還打造了兩座水療池供球員使用，球員們除了感謝球隊的照顧外，都直呼：「沒住過這麼好的宿舍」。
董事長沈會承透露，過去幾季常會去宿舍關心球員的生活環境，有感於球員分散兩、三處，這次會砸重本就是想給球員最好的照顧，讓他們無後顧之憂在球場上發揮，他也提到，「球員來到我手上，就有責任要將他們照顧好，尤其品行及教育，這才是最基本的態度」。
除了「豪宅宿舍」外，球隊也特別跟距離宿舍僅5分鐘車程的蘆竹運動中心合作，目的就是希望減少球員、教練們的舟車勞頓。
史上最年輕總教練不懼挑戰 徐仲毅誓言打造SBL防守最兇悍球隊
結束第18季SBL後，球隊總教練劉嘉發因戰績不佳請辭獲准，最終扶正了原先的助理教練徐仲毅，年僅31歲的他成了SBL創立以來最年輕的球隊總教練，球隊從上到下徹底年輕化，也算是呼應了總領隊黃錦章號召的「速度與激情」。
高雄九太科技新賽季教練團將由總教練徐仲毅與助理教練張峻庭這對泰山高中的學長、學弟組成「泰山連線」，董事長沈會承表示，「嚴格來說高雄九太現在算是支全新的球隊，在這樣的狀況下，給年輕人揮灑空間也是美事一樁」。
「全聯盟防守最兇悍的球隊」，是總教練徐仲毅對球員們的期待，他表示，「進攻或許會失常，但防守不會失常，我腦中球隊的樣子就是防守第一且打球流暢，沒有過多制式的東西，任何問題與狀況，就用防守來彌補」。
他也特別點名了「選秀狀元」曾柏喻，更盛讚他想找回過往身手、證明自己的企圖心非常強烈，且隊友都受到他的感染，不過徐仲毅仍強調，高雄九太是支年輕的球隊，除了沒有大小牌之分外，「每個人都可以是攻守核心」。
曾柏喻狂減重拚賽季 呂冠霆昔日膝蓋重創今東山再起拚進步獎
8月的SBL選秀上，高雄九太用手中的狀元籤指名了昔日擁有「南湖戰神」美名的曾柏喻做為球隊的即戰力人選，雖然空窗2年但近幾個月已經成功甩肉15公斤，展現出了「浪子回頭」的決心，而甫落幕的SBL熱身賽他也不負重望，首戰就攻下全隊最高的15分，重新擦亮「戰神」名號，曾柏喻也正式進化成「九太戰神」，成為球隊攻城掠地的利刃。
大學時期曾因拍攝《灌籃高手》自製影片，扮演櫻木花道爆紅的呂冠霆，過往曾效力臺灣銀行長達5個賽季，第17季結束後受左膝肌腱鈣化困擾選擇退役，後來轉戰健身業當起健身教練，甚至還參加了健美比賽，但無奈受到疫情影響工作告吹，存款一度只剩900元，所以這次能重返籃球場可說是充滿感恩的心，呂冠霆除了感謝教練團賞識外，更感謝董事長沈會承給予機會及提供優質的環境，讓他可以無後顧之憂地專心打球，他也期待自己能東山再起，力拼一座最佳進步獎。