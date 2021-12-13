SBL／迎接新球季　曾柏喻減重15公斤盼成「九太戰神」

第19季SBL即將開打，高雄九太科技將以嶄新面貌迎戰新球季，在近年國內籃壇風起雲湧的時刻，高雄九太科技13日特別舉辦記者會，邀請BC柏釧董事長黃錦章擔任總領隊，相信黃錦章董事長年輕有活力的作風，將為九太球迷帶來全新體驗。





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