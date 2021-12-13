服飾店才有！女客人試衣要戴「謎樣頭套」 真實用途曝光
相信不少人到實體店面購買衣服時，都會想要試穿一下確認這件衣服是否適合自己，不過你有遇過到試衣間的時候，店員卻要求先戴「白色頭套」嗎？日本一名網友日前分享一張照片，貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 16:30:53
原來日本有一種東西叫做「試穿頭套（試着用フェイスカバー，Face Cover）」，專門提供顧客試穿衣服時使用的一次性不織布透氣頭套，由於不少女生出門逛街時都會化妝，在穿脫衣服時臉上的口紅或粉底難免不小心會沾染到衣服，因此許多店家都會要求顧客在試穿衣服時全程戴上這個白色頭套，避免商品報銷也能保護顧客的妝容。
有趣的是，過去這類的頭套大多只出現在女性更衣室，因此大部分的男性網友都沒看過，因此這名日本網友PO文時也寫下：「也許男人不知道女人每次試穿都是這樣？！」而當新冠肺炎爆發後，不少服飾店為了防疫，也開始要求男性客人使用，而台灣過去也有日系服飾店曾經提供這樣的服務。
貼文一出，許多網友都紛紛回應：「活了30歲第一次知道」、「我還真的是頭一次見到……竟然有這種東西」、「有些客人覺得套這個很麻煩就不想用～然後我就發現衣服不知不覺間沾上粉底了」、「之前跟男朋友去買衣服的時候，我就套著這個試穿，在一旁偷看的他就問我：『那是什麼？』我就罵他：『變態別偷看！』把他趕走了」、「長知識了」、「應該大部分的人都不知道那是什麼吧」、「感覺頭上有髮蠟什麼的也需要吧」。（編輯：陳珮瑜）