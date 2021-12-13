數學差能進理組？過來人點名「2科系」點頭了：確實可以
外界對於理組通常有邏輯強、數學好等印象，對此就有網友好奇，若數學不好還想讀理工科，該唸什麼科系才適合呢？貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少網友秒點名化學系及資工系：「資工確實可以」、「最接近背科，比較少邏輯的大概就化學」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 16:43:04
該名網友今（13）日在PTT貼文，他以「數學不好的能唸理工科嗎？」為題，表示大家常說要唸理工科系才能有好工作，不過數學不好的人也只能選擇文組，對此他就好奇問：「那數學不好的，有什麼理工科可以唸咧？」
貼文一出，有網友點名「資工」及「化學」兩科系，「資工可以啦，電類／機械不太行」、「理學院可以唸生科，工學院可以唸資工」、「計算不好的話，資工還可以」、「資工確實可以」、「資工看等級吧，低階碼農用不太到高深數學」、「化學系列的好像可以」、「可以啊，唸化學」、「化學可以，不要去碰物化就好」、「最接近背科，比較少邏輯的大概就化學」、「當然可以，生物化學就可以啊」。
不過，也有網友專業分析，「數學分數有很大一部分決定在於算數能力跟計算品質，而真正的數學並不重視算數能力，而是規則的演繹跟理解，如果你是數學的原理都聽的懂但是計算過程常常失誤的還有機會。但如果你是公式跟圖像完全沒辦法連結，公式的推導也幾乎無法理解，看到代數的符號就害怕，那千萬不要唸理組」。（編輯：賴禹妡）