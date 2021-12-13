逛好市多「媽傳LINE喊氣PO棒」！女點開霧煞煞 真相跪了
不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能在裡頭採買生活必需品，還能在美食區享受熱食，而近年來美式大賣場「好市多」也因商品多樣及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。不過，就有一名女網友透露，逛好市多時媽媽突然傳LINE拜託幫忙購買「氣PO棒」，讓她一聽霧煞煞。但真相曝光後，就引起眾人驚呼「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 17:21:40｜2021-12-13 18:41:55
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示前陣子到好市多採購時，自己順便傳LINE詢問媽媽需要買些什麼，「因為她不太會用注音輸入法 ，所以平常都是用語音，她講了一個『氣PO棒』」。
原PO一聽傻眼直呼「我整個黑人問號，想說那是啥，還想了一下啥是氣泡棒」，直到母親傳了「氣PO棒」的照片過來，她才恍然大悟「原來草莓的台語唸『氣PO』，真的是上了一課XD」。
貼文曝光後，瞬間引起眾人震驚留言，「我以為唸操沒也」、「長知識！還真的不知道耶」、「笑死，草莓的台語真的很少人知道」、「不會台語真的不懂」、「媽媽好可愛」、「其實line也可以語音轉文字輸入，講的也通，但要講國語」。
實際查詢《教育部台灣閩南語常用詞辭典》，草莓的音讀為「tsháu-m̂」，而部分人會將草莓台語唸為「tshì-pho（刺泡）」，但「刺波」其實是指「野草莓」。（編輯：陳雅雲）