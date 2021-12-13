公投倒數5天！NOWnews線上PK萬人參與「同意票」全勝出
距離四大案公投日倒數5天，本週六12月18日將會有最終結果，NOWnews進行為期三個星期的線上PK調查，針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及藻礁議題讓民眾投下同意或不同意票，結果出爐：四大案的「同意票」皆超過「不同意票」。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-12-13 18:19:32
針對「您是否同意核四啟封商轉發電？」NOWnews收集到5413位網友的意見調查，其中同意票3384占了百分之62.52，不同意票2029占了百分之37.48。投下同意票的網友留言「支持穩定、安全、乾淨、便宜的核能，支持重啟核四」、「以核養綠、以核減煤」。而投下不同意票的網友則認為「核四已經錯過使用的黃金時期了」。
而針對「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」有高達9686位網友投票表達意見，其中6198票同意占百分之63.99，而不同意票3488占百分之36.01。
而針對「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」3480人參與PK投票，其中2215人投下同意票占百分之63.65，而不同意票則是1265占百分之36.35，有投下同意票的網友留言「提高投票率」、「一次解決」，也有投下不同意票的網友留言「公投很神聖支持不支持都應該獨立投票」。
而針對「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」5503人參與PK投票，其中3474人投下同意票占百分之63.13，而不同意票則是2029占百分之36.87。
綜觀來說，四大議題從一開始不同意票領先，到後來同意票逐漸追上，輿論方向持續變動，而PK民調更引發民眾在網路上熱烈討論，看來大家對於這次公投的題目都相當有感，會不會衝高星期六的投票率有待觀察，投票時間將在18日上午8時到下午4時舉行，民眾投票時須備妥包括身分證、投票通知單及印章。