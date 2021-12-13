逛耶誕城「iPhone突跳神秘通知」！他點開驚：人生第一次
一年一度的聖誕節即將到來，今年的「新北歡樂耶誕城」已於12月3日開城，每年一開幕後，總是掀起大批人潮前往遊玩。不過，近日有網友逛耶誕城時，手中的iPhone突然跳出1通知，結果讓他驚訝直呼「人生第一次！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 18:36:44
原PO於Dcard上發文，表示前幾天和朋友逛新北耶誕城時，走到一半手機突然震動了一下，他打開手機後，竟發現有陌生人利用AirDrop功能傳訊息給他，「我當下沒想那麼多直接按接收，結果接收完圖片打開有人傳這個給我哈哈哈哈」。
他緊接著曬出截圖，只見畫面中，在全黑背景上有著一串「你帥嗎？可以認識嗎」的字句，這才讓原PO驚覺自己被搭訕了，開心直呼「我人生第一次收到啊！！！！」
貼文曝光後，立馬引來網友們討論，「討厭，為什麼我都沒有收到過，我也想要」、「可惡，為什麼我沒遇到」、「我跟我朋友用airdrop群發『可不可以給我你的唉居』，很鬧」、「airdrop給陌生人有時候還會不小心給到認識的，然後他還會來密你，真的夠尷尬」。
留言中也有過來人分享類似經歷，直言「上禮拜去耶誕城，收到5次全按拒絕，怕是什麼可怕的照片」、「我是在捷運上收到但我沒接收」、「耶誕城演唱會第一天結束後收到過，但我根本不記得我有按確認，已經上捷運了才發現哈哈哈哈哈」。（編輯：陳雅雲）