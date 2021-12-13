好猶豫！白貓想吃零食又怕點眼藥水 瞇眼舔舌模樣超糾結
理智說不要，但是身體拒絕不了！日本一名飼主家中養了一隻可愛的4歲白貓「橘子」，這天牠必須要點眼藥水，而奴才拿出零食誘惑牠，眼見心愛的美食就在面前，但又看到討厭的藥水，只好站在原地不停糾結，狂瞇眼又舔舌的模樣簡直笑翻所有網友！
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 20:27:39
原來日前橘子因為感冒，病毒感染了眼睛，因此橘子必須每天都要乖乖點藥，只是聰明的橘子每次一看見奴才拿出藥水瓶，都會趕緊溜走躲起來，或是發出抱怨的低鳴聲。奴才為了鼓勵牠，這天拿出牠愛吃的零食，橘子果然滿心歡喜地想要上前，但是又同時看見討厭的眼藥水，因此陷入兩難，不知道該前進還是躲開，就這樣瞇著眼睛又不時地舔嘴巴，腳步一下前進一下又後退，糾結的模樣顯露無遺！
奴才也補充，即使橘子沒有感冒，左眼的分泌物也比較多，因此獸醫師表示要再點一個月的眼藥水，只是橘子每次看到有人從冰箱拿出眼藥水就會不高興，為了鼓舞牠才拿出零食當獎勵！而橘子的影片才分享短短兩個星期就已累積超過47萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「此刻是貓生最糾結的時刻」、「內心的渴望跟糾結全寫在臉上」、「超級可愛der」、「祝福貓咪早點康復」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）