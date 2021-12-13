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好猶豫！白貓想吃零食又怕點眼藥水　瞇眼舔舌模樣超糾結

▲白貓想吃零食卻又怕點眼藥水，糾結的模樣全寫在臉上！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲白貓想吃零食卻又怕點眼藥水，糾結的模樣全寫在臉上！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 20:27:39

理智說不要，但是身體拒絕不了！日本一名飼主家中養了一隻可愛的4歲白貓「橘子」，這天牠必須要點眼藥水，而奴才拿出零食誘惑牠，眼見心愛的美食就在面前，但又看到討厭的藥水，只好站在原地不停糾結，狂瞇眼又舔舌的模樣簡直笑翻所有網友！

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▲「橘子」是一隻可愛的4歲白貓。（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲「橘子」是一隻可愛的4歲白貓。（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲日前橘子因為眼睛感染必須點眼藥水，牠只要看見藥水瓶就會不高興想逃跑。（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲日前橘子因為眼睛感染必須點眼藥水，牠只要看見藥水瓶就會不高興想逃跑。（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
原來日前橘子因為感冒，病毒感染了眼睛，因此橘子必須每天都要乖乖點藥，只是聰明的橘子每次一看見奴才拿出藥水瓶，都會趕緊溜走躲起來，或是發出抱怨的低鳴聲。奴才為了鼓勵牠，這天拿出牠愛吃的零食，橘子果然滿心歡喜地想要上前，但是又同時看見討厭的眼藥水，因此陷入兩難，不知道該前進還是躲開，就這樣瞇著眼睛又不時地舔嘴巴，腳步一下前進一下又後退，糾結的模樣顯露無遺！

▲這天橘子看見奴才拿出零食，卻又看到眼藥水瓶……（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲這天橘子看見奴才拿出零食，卻又看到眼藥水瓶……（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：偶討厭眼藥水！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：偶討厭眼藥水！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：可是偶又想吃零食……（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：可是偶又想吃零食……（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：湊近一點聞，眼睛不要張開應該就沒事惹！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：湊近一點聞，眼睛不要張開應該就沒事惹！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：偶……偶想一下，好糾結喔！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：偶……偶想一下，好糾結喔！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
奴才也補充，即使橘子沒有感冒，左眼的分泌物也比較多，因此獸醫師表示要再點一個月的眼藥水，只是橘子每次看到有人從冰箱拿出眼藥水就會不高興，為了鼓舞牠才拿出零食當獎勵！而橘子的影片才分享短短兩個星期就已累積超過47萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「此刻是貓生最糾結的時刻」、「內心的渴望跟糾結全寫在臉上」、「超級可愛der」、「祝福貓咪早點康復」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲橘子：有好吃的不要忘記分我喔！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）
▲橘子：有好吃的不要忘記分我喔！（圖／twitter帳號GBfwNhFh9PJuz5W）

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