客點799元鹹酥雞全付硬幣！外送哥反請飲料 原因暖哭人
近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就會有外送員將美味的餐點送上門。近日就有外送員接到顧客點了799元鹹酥雞的訂單，送達現場後發現對方全部都拿硬幣付，但外送員反而開心接下還贈送客人飲料。原因揭曉後，便讓超過5千人大讚直呼「太暖了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 22:52:55
有網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享一則故事，表示12日晚上接到一單799元的鹽酥雞，送達現場後發現是兩個小學生來取餐，兩人隨即掏出800塊的硬幣跟原PO說「不用找！」還將一元、五元、十元的硬幣面額分類好後交給他。
原PO收到錢後反問對方「殺豬公嗎？」兩人則開心笑回「對啊！我弟生日請他吃大餐」，這時原PO想起車上還有剛買的三杯飲料，「我拿兩杯給他們跟他說了聲生日快樂，心裡想這一幕勾起我好多回憶小時候我也做過類似的事，尾單結束帶著愉快的心情一路騎回家。」
貼文曝光後，至今已有超過5千多人按讚，不少人紛紛大讚直呼「『分類好算好』是重點，小孩有家教，我們就甘願受」、「你人好好！滿足小孩子生日的快樂」、「弟弟跟你都太有愛了！」、「兩邊都好可愛，很有溫度」、「好可愛的分享，難得看到收到一堆銅板還讓人開心的經驗XDD」、「因為您暖心的驚喜飲料肯定會是兩兄弟們很難忘的一個生日」。（編輯：陳雅雲）