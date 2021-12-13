神邏輯？貓咪打鬧總是「屁屁對別人」 摸一下竟自動彈跳
莫非屁股上有裝開關？日本有一隻網紅貓「Michiru（ミチル）」，因為長相特殊而走紅貓界，這天牠與另一隻黑白貓在玩耍，但是當牠被同伴摸屁股時，接下來的反應卻讓所有人都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 23:31:34
相信看過Michiru的人應該都不會忘記牠那張特殊的長相，一張白皙的臉蛋上佈滿像不小心被噴灑的墨汁，由於長相太過特殊，在網路上有不少粉絲追蹤，而Michiru的飼主是一對在靜岡縣熱海市開設酒吧的老闆夫妻，偏愛黑白貓因此家中三隻貓咪都是黑白花色，唯獨Michiru的長相最讓人印象深刻。
Michiru不僅長相特殊，個性愛吃也愛玩逗貓棒，這天牠與同伴正在榻榻米上玩耍，只見Michiru先四腳朝天地露出肚子，被打了屁屁之後竟然站起來又將屁屁對準人家，被打了第二次後牠竟然整隻貓彈跳倒地，接著一下彈起來一下又摔個四腳朝天，讓同伴也搞不懂牠究竟在做什麼！
Michiru搞怪的影片分享才短短1天，就已累積超過31.5萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「太逗了」、「牠可以去做特技演員了」、「動作怪怪的（笑）」、「到底為什麼要屁屁對人家，還翻來翻去的啦？」、「好鬧的一隻貓」、「牠是不是嗑了什麼」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）