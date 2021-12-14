週五轉濕冷！颱風「雷伊」恐大迴轉　影響台灣時間曝光

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吳德榮說，今(14日)晨北海岸、東北角及宜蘭有局部降雨。截至4：47平地最低溫為苗栗(西湖鄉)11.9度，新竹(峨眉鄉)12.4度，雲林(虎尾鎮)12.5度。其他各地區低溫：北部(新北石門區)15.5度，南部(台南後壁區)13.0度，東部(花蓮壽豐鄉)15.2度。(再降請注意自行更新)
吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日上午起東北季風減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；氣溫逐漸回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部16至24度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至26度。明日、週四(15、16日)東北風轉東南風，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。天氣回暖，各地白天舒適微熱，早晚偏涼；明日起中南部清晨易有輻射霧，應注意。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五（17日）起至下週（19）日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」標準(氣象局≦14度)的機率。週五北部、東半部有局部雨；週六(公投日)水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣；下週日白天起氣溫漸升，各地中層雲逐漸增多，西半部天氣穩定，東半部有局部短暫雨的機率。
下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，局部短暫降雨的機率逐漸提高，尤其山區；冷空氣減弱，氣溫續回升。至於下週二、三(21、22日)的天氣，則需視「雷伊」減弱、變性程度，及其與環境的交互作用而定，不確定性很大，應持續觀察。（編輯：孫唯容）