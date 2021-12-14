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週五轉濕冷！颱風「雷伊」恐大迴轉　影響台灣時間曝光

▲白天高溫，北臺灣氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫22至24度，中南部及臺東高溫25至27度，日夜溫差較大。(圖／NOWnews)
▲白天高溫，北臺灣氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫22至24度，中南部及臺東高溫25至27度，日夜溫差較大。(圖／NOWnews)

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 07:14:46｜2021-12-14 08:38:02

今（14）日受到東北風影響，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報；溫度方面，白天高溫，北臺灣氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫22至24度，中南部及臺東高溫25至27度，日夜溫差較大。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授在在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局14日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷伊」將從菲律賓東方海面，進入南海，強度持續增強，5天內無侵台機率。但5天之後呢？最新(13日20時)各國模式模擬路徑顯示，大多數模式大約在6、7天後，在南海皆有大迴轉的模擬路徑，其中部分甚至朝台灣方向；但途中遇強垂直風切及較冷的低層大氣等不利因素，能否維持颱風強度？是很值得懷疑的。不過，即使一路減弱，其外圍水氣往台灣輸送，仍將影響下週一(20日)之後的天氣，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率。但由於模式運算已久，環境又複雜，故各國模擬的「不確定性」皆很大，應持續觀察。

吳德榮說，今(14日)晨北海岸、東北角及宜蘭有局部降雨。截至4：47平地最低溫為苗栗(西湖鄉)11.9度，新竹(峨眉鄉)12.4度，雲林(虎尾鎮)12.5度。其他各地區低溫：北部(新北石門區)15.5度，南部(台南後壁區)13.0度，東部(花蓮壽豐鄉)15.2度。(再降請注意自行更新)

吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日上午起東北季風減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；氣溫逐漸回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部16至24度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至26度。明日、週四(15、16日)東北風轉東南風，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。天氣回暖，各地白天舒適微熱，早晚偏涼；明日起中南部清晨易有輻射霧，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五（17日）起至下週（19）日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」標準(氣象局≦14度)的機率。週五北部、東半部有局部雨；週六(公投日)水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣；下週日白天起氣溫漸升，各地中層雲逐漸增多，西半部天氣穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，局部短暫降雨的機率逐漸提高，尤其山區；冷空氣減弱，氣溫續回升。至於下週二、三(21、22日)的天氣，則需視「雷伊」減弱、變性程度，及其與環境的交互作用而定，不確定性很大，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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