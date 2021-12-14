1科系「分數直逼醫科」卻跌下神壇！釣苦主曝慘況：別去
許多大學新鮮人在選科系時，除了會依照個人興趣做選擇，也會同時考量到該科系的「未來出路」與「薪資待遇」如何。對此，就有網友表示，台灣「生命科學系」在某陣子非常夯，但後來卻被酸爆，因此好奇在那時入學的畢業生「現在在幹嘛」，貼文一出，也釣出苦主出面直呼「真的別去」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 07:33:01
該名網友在PTT以「生科分數高點時期的畢業生現在在幹嘛？」為題發文，表示台灣的生命科學相關科系在某一陣子非常夯，跟現在被「酸爆」的氣氛是截然不同的，因此好奇發問「那些在生科分數高點時入學的生科畢業生現在的發展如何」？
貼文一出，掀起熱議，「生科最高點很多能讀醫牙的去讀，看情況不對重考醫牙的不少」、「199x後半在念高中的分數最高吧，可當上醫科的分數應該是這一段時間」、「我認識的一個在當房仲，另一個在美國研究生化材料」、「真的有夠慘，分數超高」、「慘的是學店的，生技業學歷吃超重」。
其中，也有一名網友回文表示，表示自己就是那幾年的「苦主」，「看哪幾年，我是兩兆雙星那個時候99年附近的，我當年分數是落在三個系間，清大假生科、清大資工和北醫藥學，當年台大藥完就是北醫藥，然後選了最撿角的假生科，搞得我現在跑回去念藥學，所以真的別去，去唸只會被給垃圾薪水。聽說更早更扯，分數更高」。
不過，也有另外一名同樣身為「苦主」的網友說，「當年本大叔可以輕鬆填到高醫醫學系，目前在新藥研發產業，待遇也還不差，人生就是這樣，一但選擇了就好好努力走下去吧」。（編輯：郭佩蓉）