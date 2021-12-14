迴轉壽司為何都不漲價？老饕抖「暗黑真相」：其實很聰明
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而近日，國內除了許多速食店紛紛喊漲外，民生物資等等也都撐不住微調價格。近日，就有網友討論「迴轉壽司怎麼都沒有受漲價影響？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 09:15:50
原PO在PTT貼文指出「我有印象以來，迴轉壽司就是一盤30元，應該也有十幾年了，這十幾年來，每次看到餐飲喊說撐不下去的時候，這些迴轉壽司都沒有漲價，想問說，為什麼他們還能撐到現在，剛剛去喝味噌湯還有魚肉塊呢！也是30元，是不是蠻佛的？」
貼文一出，網友紛紛回應「你沒發現量一直在縮水嗎？」、「豆皮壽司從三個變兩個，也是漲價啊」、「生魚片都越切越薄了還沒漲價」、「生魚片以前三片，現在兩片OK？」、「現在明顯變很小」、「生魚片更早有四片的，現在剩兩片」、「料越來越少，飯量讓你吃飽」、「內行都知道量有減少好嗎....只是價格沒變還可接受啦」。
另外，也有網友分析「雖然量變少沒錯，但比起價格直接上漲，消費者心理來看會覺得迴轉壽司都沒漲價很佛，雖然食材有減量，但也沒有減到讓人無法接受的地步，因此迴轉壽司在成本考量內還能不漲價，維持一定餐點量的狀況，消費者還是會買單，其實蠻聰明的」。（編輯：張嘉哲）