堅持只讀台大？男重考3次不後悔 網見科系秒懂：選對了
大學是求學階段非常重要的一環，對於許多人來說，不僅是科系是自己要有興趣的，頂尖的學校更是許多人嚮往的目標。近日，就有網友分享自己聽到有人為了拼進台大，一連重考了三次才擠進，請益網友認為這樣花費時間「值不值得」，其科系曝光後，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 09:32:23
原PO在PTT貼文指出「台北補習街出名的就是重考醫科班，有很多非台大醫科不唸的，最近聽說有個重考班學生的故事，有人重考了三年，第三年終於上台大醫科了，然後開始覺得自己很厲害，說應屆考上其他間醫科的比較遜色，想請問花三年重考台大醫科是智商真的很高？」
貼文一出，網友紛紛回應「有些人重考一輩子都考不上」、「能上就很厲害了，我連國立都摸不著邊」、「給我五年我都考不上＝＝」、「還是很強啊....台大醫科沒毛病，不會後悔的」、「用三年換爽一輩子財富自由，又是台大醫科，選對了」、「一般人重考5次內上醫牙已經很厲害了」。
另外，也有人點破關鍵「到醫院後沒人會在乎是不是重考生，在意的是你的工作態度跟專業」、「現在醫院裡面的醫生也很多重考生吧，重點是要能考上」、「能考上還是厲害，但嘴砲別人比較遜色，是人品問題」、「台大醫不管怎樣都很厲害，能有重考三次的決心很不容易」。（編輯：張嘉哲）