電腦桌面突出現「牙齒」！女崩潰求救 全場看傻：太詭異
「電腦螢幕跑出一顆牙齒！」近日有一名網友在網路上求救，表示朋友在修圖後，突然發現電腦螢幕桌面出現一顆去除不了的「牙齒」，對此感到相當崩潰，貼文曝光後讓大票網友立馬笑翻直呼：「荒謬到笑出來哈哈哈」、「牙齒好有靈魂」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 10:06:44
該名網友昨（13）日在Dcard中貼文，他表示朋友在電腦用PS程式替照片去背時，突然出現一顆怎麼刪都刪不掉的牙齒，無論是開其他軟體或是點選它都無法去除或蓋掉，讓原PO驚慌喊：「請問該如何把它弄掉？我朋友不想跟牙齒相處一輩子！」
貼文一出，不少網友笑翻留言，「重開機啦笑死」、「不是，這也太好笑，謝謝妳療癒我的一天」、「笑死，這真的笑爆」、「我真的快笑死，好久沒看到這麼幽默的東西，謝謝原PO」、「荒謬到笑出來哈哈哈」、「牙齒好有靈魂」、「謝謝原PO讓我心情變好」。
還有網友嚇壞直呼，「半夜打開我會嚇到」、「這好靈異⋯」、「覺得好可怕又好好笑哈哈哈哈哈」、「妳確定他不是拿一顆真的牙齒貼在螢幕上嗎」、「會不會到明天直接變成一整排牙齒」。而原PO事後也有更新結局：「（牙齒）後來莫名其妙消失了！」（編輯：賴禹妡）