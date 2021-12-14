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拿到來自明年「未來的發票」！過來人一看秒懂：店家太猛

▲有民眾拿到店家開出「未來的發票」，釣出不少過來人回應真相。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有民眾拿到店家開出「未來的發票」，釣出不少過來人回應真相。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 11:02:12

統一發票每兩個月開獎，對獎更是不少人的生活小確幸。不過12日就有民眾發現，自己拿到店家開設「未來的發票」，後續也立刻釣出不少過來人回應：「店家太猛」。

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上週日（12日）原PO於臉書《爆廢公社》上發文提到，目前還是12月，店家卻開立了明年1至2月的統一發票，擔心是店員誤放，她也打電話過去詢問；沒想到店家接起電話後，立刻解釋「因為12月的紙用完了所以才這樣做」，但原PO仍不禁擔憂「這樣不會有問題嗎？」

貼文曝光後立刻有不少過來人回應「沒問題的，提前使用都要通報國稅局」、「可以唷，只要發票上面打的購買商品日期沒問題就ok」、「發票內容對就好，頂多變成對1~2月的獎」、「正常，我也有拿過」、「記得只要跟國稅局報備提前使用即可，反正都能對獎，而且店家也沒有逃漏稅」、「年底又是報稅的月份就體諒一下」、「應該是之前疫情差，沒預料到12月會報復性消費，發票沒買這麼多」、「現在還買的到11、12月的發票啊，但假日農會沒開」。

▲拿到未來發票多半都是月底，但該店家月初就開始使用，不少網友開始讚嘆生意太好。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲拿到未來發票多半都是月底，但該店家月初就開始使用，不少網友開始讚嘆生意太好。（圖／翻攝《爆廢公社》）
另外也有不少網友驚訝回應「12月初發票就不夠用，生意也太好了！」「月中用完？正常不是月底前2、3天，這店家也太猛了」、「正常，話說生意也太好了吧！」「好羨慕，我也希望我的店有一天能開到未來發票」、「生意是多好啊！一般都是月底才會見到，現在半個月都還沒過耶！」「月底很常見，月初就拿到比較少就是了」。

事實上過去財政部南區國稅局就曾解釋，依統一發票使用辦法第21條規定，非當期之統一發票，不得開立使用，但經主管稽徵機關核准者，不在此限。例如在雙月份最後幾天，當期統一發票已全部用光沒有庫存，在稽徵機關核准下，可先開下一期發票給消費者。而消費者拿到營業人開立之次期統一發票，仍可依統一發票刊印所屬月份之號碼對獎，不影響對獎權益。（編輯：潘毅）

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