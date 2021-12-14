拿到來自明年「未來的發票」！過來人一看秒懂：店家太猛

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貼文曝光後立刻有不少過來人回應「沒問題的，提前使用都要通報國稅局」、「可以唷，只要發票上面打的購買商品日期沒問題就ok」、「發票內容對就好，頂多變成對1~2月的獎」、「正常，我也有拿過」、「記得只要跟國稅局報備提前使用即可，反正都能對獎，而且店家也沒有逃漏稅」、「年底又是報稅的月份就體諒一下」、「應該是之前疫情差，沒預料到12月會報復性消費，發票沒買這麼多」、「現在還買的到11、12月的發票啊，但假日農會沒開」。
另外也有不少網友驚訝回應「12月初發票就不夠用，生意也太好了！」「月中用完？正常不是月底前2、3天，這店家也太猛了」、「正常，話說生意也太好了吧！」「好羨慕，我也希望我的店有一天能開到未來發票」、「生意是多好啊！一般都是月底才會見到，現在半個月都還沒過耶！」「月底很常見，月初就拿到比較少就是了」。
事實上過去財政部南區國稅局就曾解釋，依統一發票使用辦法第21條規定，非當期之統一發票，不得開立使用，但經主管稽徵機關核准者，不在此限。例如在雙月份最後幾天，當期統一發票已全部用光沒有庫存，在稽徵機關核准下，可先開下一期發票給消費者。而消費者拿到營業人開立之次期統一發票，仍可依統一發票刊印所屬月份之號碼對獎，不影響對獎權益。（編輯：潘毅）