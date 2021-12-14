怪奇睡姿大公開！貓頭鷹睡到「被關心」　鱷魚口水掉下來

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亞達伯拉象龜舒服的睡姿也常讓人心頭一驚，透過參與林務局野生動物救傷收容計畫，查緝沒入來到臺北動物園的「帥哥」，只要天氣好，早上10點以前就有機會在兩棲爬蟲動物館戶外活動場的制高點，看到牠正在曬太陽，甚至達到四肢和頭都放鬆地靠在地上睡著的境界，有別於卡通裡的烏龜休息時把手、腳和頭都縮進殼內，不只遊客看到會嚇一跳，就連工作人員看到「帥哥」超放鬆樣子，都會忍不住主動靠近多觀察一下，「帥哥」也才微微抬頭回應「我很好」。
這種「睡姿驚嚇指數」出現在非洲象「千惠」和「美代」身上時，更是令人難忘，有一陣子其中一隻很喜歡躺在地上，另一隻就會站在旁邊用腳一直搖牠，因為大象休息時很少會躺下來，幾乎都是站著輪流換腳休息，因此當大象躺在地上，看同伴搖牠動也不動，遊客現場觀察感受到的「睡姿驚嚇指數」立即飆高，總不忘緊急通報大象保育員，就在大夥緊張時刻，大象聽到保育員熟悉的呼喚聲，總是馬上站起來，成了虛驚一場。
動物各自有自己喜歡的休息方式，但依照生態習性的不同，當您在動物園看到呼呼大睡的獅子，捲著身體睡覺的穿山甲、倒掛的二趾樹獺、仰睡的水獺、在水池底打盹的河馬…，請多觀察一會兒，或許更能理解每種動物都有自己的一套生存策略，這就是大自然。（編輯：李惠婷）