萬物皆漲！這罐飲料30年始終如一 網激推最佛的就是它
超商飲料不斷進化，飲品多樣讓人目不轉睛，但喝的選擇變多了，價格也變得不那麼「親民」了。日前就有網友回憶，上次回鄉下老家，順道去附近超商逛逛，「驚訝飲料價格回不去了！」小小一瓶竟然直逼午餐價。看著扁扁的「荷包」，也懷念起小時候跟外婆去柑仔店，「50元就能當大戶」的時光，意外引起網友熱議。
生活中心/綜合報導
2021-12-14 15:00:00
原PO日前在Dcard發文，表示「上禮拜回外婆家路上，順道去了附近超商買飲料，一堆飲料牌子在架上，沒想到現在小小一瓶貴到讓人想哭」，相當懷念以前50元硬幣打天下的柑仔店時光，隨便挑個三四罐還有找，走在路上都有風。原PO也忍不住詢問：「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」貼文一出網友紛紛留言：「津津蘆筍汁」、「飲冰室茶集我愛你」、「以前超愛立頓」、「冰淇淋汽水！對我來說在小時候真的是神一樣的地位」、「黑松沙士萬年不敗」、「喜歡波蜜果菜汁」、「阿薩姆奶茶我的最愛」、「蘋果西打應該上榜吧！」
不過說到萬年不敗飲料，在物價高漲的年代，網友點名最佛王者非這牌子莫屬，那就是「生活泡沫」系列飲品，「喝來喝去還是生活泡沫紅茶最尬意」、「生活泡沫綠茶一生推～價格便宜又好喝」、「絕對是生活泡沫啊，價錢真的跟以前一樣」、「生活的飲料不管哪一款都很好喝捏」、「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「打網咖我只喝生活泡沫綠茶」。
在網友心目中，「生活泡沫」系列因為好喝、種類多，即便30年來各種飲料價格飛漲，但它始終沒有漲價，通路遍布全台各地，紅茶、綠茶、還有少見的奶茶與花茶口味，只要十元銅板就能喝到多種滋味，被網友稱是萬年不敗飲品的最佛王者，甚至有網友偷偷喊聲：「超市的生活泡沫鋁箔包一個不到十元，真的感動」。
另外，網友除了點名喜愛的飲料，也在留言區懷念起小時候的時光，「以前回鄉下，大人就會丟兩百要我們去雜貨店搬一箱生活泡沫綠茶回來大家喝，現在長大回鄉下，換我們丟兩百給小鬼頭去搬一箱，20多年過去，還是兩百塊就解決的好滋味」、「以前家裡不准喝飲料，都是偷偷存跑腿的零錢，一存到就去買生活泡沫紅來喝～長大後身上有多的銅板就會買來回味一下，必喝！」、「小時侯下課最愛去福利社買速纖跟泡沫紅茶，再搭個巧克力多幸福」，許多網友笑稱自己原來喝的不是飲料，而是兒時滿滿的回憶，畢竟在柑仔店都變貴的時代，30年沒有漲價的生活泡沫系列，是網友心中童年的最佳良伴。