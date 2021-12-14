鄧佳華拍AV床戰女優！外送員群組慘被踢 爆出開拍前內幕
網紅鄧佳華近幾個月以來事業一個換過一個，先是與直播一哥連千毅合作，隨後鬧翻破局轉戰擔任外送員，後來又進軍AV界，在昨（14）日作品終於拍攝完成，完成破處體驗。不過，原本擔任外送員的鄧佳華，也因為進軍AV界之後，遭到外送員社團管理員踢出群組，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 14:13:01
臉書社團「外送員的奇聞怪事」一名管理員貼文指出「阿華掰掰 ，恭喜外送社團可以送你離開了，預祝片名『11分鐘的故事』收視長紅，但願你『華根初上』有始有終」只見貼出的照片，鄧佳華將被移除社團成員，上頭寫著「也將刪除鄧佳華過去7天的貼文、留言」。
貼文一出，網友紛紛回應「華仔，繼續加油喔！不要丟外送員的臉，恭喜畢業」、「這人真的來外送界鬧的，踢了也剛好」、「恭喜華哥！晉升AV男優！從外送圈畢業囉」、「這人可惡死了，搞爛了外送圈，真的不想再看到他」；而也有網友詢問「但還沒開拍AV前，怎麼都沒看過他在社團發過文？」管理員則回應「因為他被禁言了」。
事實上，鄧佳華先前擔任外送員時，曾經透露自己三小時跑出62張單，還自稱「UberEats達人」，隨後遭到同行質疑根本不可能，他又自爆用朋友的帳號跑單，結果慘害全台UE外送員被強制下線確認身分，在當時引起許多外送員不滿，如今鄧佳華轉戰AV圈，管理員立刻將其踢出交流社團，意外再掀起話題。（編輯：張嘉哲）