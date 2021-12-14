火鍋店老闆臉綠了！女抖「1招」湯頭秒升級：完全不用錢
近日受到東北季風以及鋒面影響，天氣早晚溫差大，不少人都會想要揪三五好友一起去吃火鍋，好暖暖身子。而近日，就有網友分享自己去吃火鍋時，意外發現火鍋店的神秘吃法，而且還完全不用錢，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 19:00:00
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去吃火鍋，因為不想要外套沾滿火鍋味，所以就把外套放在車上，結果進去火鍋店裡面就超冷，就去火鍋店內的咖啡機按了一杯熱牛奶來喝，但卻因為這個舉動獲得新吃法？」
「因為我本來想要點牛奶鍋，但因為價格比較貴，男友請吃飯有點不好意思就沒點，後來男友看到我桌上的牛奶，突然腦洞大開，說要不要把熱牛奶倒進去鍋裡面，結果真的變成咖哩牛奶鍋，真的超好喝.....整個湯變得更濃郁了！有點南洋咖哩都會加椰奶增加層次的概念」。
貼文一出，網友紛紛回應「對耶！而且完全不用錢欸」、「聰明耶，我都自助變成沙茶鍋，看來多一個選項了」、「這樣就可以點最便宜的鍋自己升級牛奶鍋了，好聰明！」、「醬料區沙茶免費的，也可以變成沙茶鍋」、「我以為只有沙茶.....熱牛奶也可以！好聰明啊，學起來了」、「被你爆出來，火鍋店老闆臉綠了，沒得賺錢」。（編輯：張嘉哲）