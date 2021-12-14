台泰選手參戰！泰國「2021台灣流行音樂歌唱大賽」曝

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駐泰國代表處副代表徐蔚民線上致詞時表示，許多台灣流行歌曲膾炙人口，這次的比賽台灣及泰國報名情形都相當踴躍，更說明了台灣流行音樂的代表性，是跨越國界與文化的共同語言。泰國台灣會館在疫情期間仍然延續宣揚台灣音樂的初衷，並規劃線上比賽因應疫情的挑戰。過程中雖面臨許多技術上的磨合，但也看到工作團隊人才輩出，擅長科技的夥伴主動貢獻心力，這份熱心、勇於挑戰與團隊合作的精神，讓人讚嘆。
比賽結果由臺灣參賽者陳又銘以動力火車今年發行的新曲《我很好騙》拔得冠軍頭籌，獲得5萬泰銖獎金及泰國－臺北來回機票；Akkarawat Sucharitakul以優客李林經典名曲《輸了你贏了世界又如何》獲得第二名及3萬泰銖獎金；Kaptinan Sakulwaranan則以林志炫《沒離開過》獲得第三名及1萬5泰銖獎金。此外，評審團亦選出兩位佳作特別獎，分別是Tham Cheng及Chung Chengu-Han；網路人氣獎則由Ladda Trirapongpichit獲得青睞。
決賽得獎者除得到主辦單位提供的獎金與禮品外，也獲得泰國中央層級泰國文化委員會及地方政府層級北欖府文化委員會的雙重證書，北欖府文化委員會代表Pantip Laowattanapong亦特於現場頒發決賽歌手象徵台泰流行文化交流的獎狀，以鼓勵台泰歌手們的參與，並肯定其華語歌唱實力。