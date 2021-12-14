主管躺著爽領10萬！下屬怒「Word都不會用」：客戶都看破
在踏入職場後，該如何與主管打好關係也成為常見的難題。就有一位女網友無奈表示，主管月薪高達10萬，卻連基礎的PPT、Word都不會使用，詳細經過也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 15:34:41
原PO在論壇Dcard上發文提到「我主管領著快10萬的月薪，但是他卻不會用ppt、excel跟word，排版、動畫全都是我們幫忙用，做好之後他再拿去跟客人邀功，說這是他做的」，若客戶反應簡報有不滿意的地方，主管則把問題丟回下屬，討論事情也相當情緒化；隨著時間的演進，原PO也發現「現在客戶有問題，直接找我們，完全不理主管了，因為他們也覺得找主管根本沒用」。
貼文曝光後立刻有不少網友感慨「家族企業吧，通常都是這樣的，我之前也待過，越待越無趣就離開了」、「覺得月薪十萬的工作價值，一定不在excel word ppt之上，當然主管可能確實是虛有其表啦」、「我主管年薪保守估計有4百萬，但上班只會剔牙、打呼、打給家人聊天，偶爾過來問一下進度，催促多久可以做好」。
但仍有不少人替主管護航「這些東西本來就是基層要做的事」、「主管的目的不在於執行事務性的工作喔，相對的，一個事務性能力很強的人也未必合適主管職」、「我主管也是，他是我兩倍薪水，文書做很爛，但他業績很好」、「判斷力、危機處理能力、社交應酬，這些你都會嗎」。（編輯：潘毅）