「什麼」注音怎麼唸才對？爸被小孩笑沒讀書 正解曝光了
世代間的注音符號爭論又一樁，近期就有家長檢查家中小朋友作業時，意外發現上頭「什麼」的讀音與自己學的有出入，貼文曝光也引發論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 16:07:32
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「昨天檢查我女兒的作業時，意外發現『什麼』這個字的注音竟然跟我小時候學得完全不一樣，這字到底什麼時後唸成ㄕㄣˊ麼了？有人跟我一樣當初也是學ㄕㄜˊ的嗎？被女兒笑說沒唸書，要活到老學到老了」。
貼文曝光後立刻掀起論戰，一派人吵翻天「ㄕㄣˊ什麼 ㄕㄜˊ啦！我就是要念ㄕㄜˊ」「ㄕㄣˊ一開始我也覺得好怪，我小時候不是這樣唸，但當然還是以學校為主」「我30年前就是被教ㄕㄣˊ沒錯耶」、「我覺得口語都是唸ㄕㄣˊ，但以前打鍵盤的時候都要打ㄕㄜˊ才會出現」。
不過也有人解釋「ㄕㄣˊ、ㄕㄜˊ，其實兩個都一樣（通用），以前教的注音是沿用（漢語）拼音，現在的教學是直接用白話的注音顯用」、「什ㄕㄣˊ沒錯啊，也可以ㄕㄜˊ，中文字本來滿多不只一個讀音」、「中文本來就是不少字能有超過一個音的讀法啊」。
但根據目前教育部重編國語辭典網站上顯示，「什麼」的注音念做「ㄕㄣˊ ˙ㄇㄜ」又音「ㄕㄜˊ ˙ㄇㄜ」，其實是兩者通用的。（編輯：潘毅）