金鐘燒臘展現「斬料」文化 吃多少「斬」多少僅供外帶

台中市港式餐廳林立，但真正能呈現香港燒臘「斬料文化」精髓的並不多見。位於河南路「銅鑼灣文記港式餐廳」的「金鐘燒臘鋪」，近日改版新登場，推出純買燒臘的「斬料」外帶服務，也就是想吃多少「斬」多少，並同步推出燒臘便當，讓消費者不必出國，也能滿足道地「港式體驗」。





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▲台中銅鑼灣港式餐廳的金鐘燒臘鋪，為呈現斬料文化，即日起改變消費模式，想吃多少斬多少，也能提定部位，滿足各人需求。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.14)

配合「金鐘燒臘鋪」僅提供外帶服務的新消費模式，即日起至12/31止，凡購買金鐘燒臘「斬料品項」或「燒臘便當」，再加1元，就可以加購玫瑰油雞一份，每日限量60份，賣完為止。





▲金鐘燒臘展現「斬料」文化，除了提供「斬料」外帶，也同步推出燒臘便當，有三款選擇。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.14)

金鐘燒臘主廚賴禹志表示，燒臘料理源於廣東，更是香港的靈魂美食之一。只是，香港人買燒臘除了常見的便當雙拼、三寶飯外，更普遍的是純買燒臘，就是香港人所謂的「斬料」，與台灣滿街都是的燒臘便當不同。至於「斬料」的精髓，就在於想吃多少「斬」多少，嘴饞想吃一點燒鵝或叉燒，不必半隻鵝起跳，現場選擇部位，決定購買重量，由40年功夫的老師傅操刀，從半肥瘦叉燒到港式最經典的燒鵝一次滿足，可說是吃經典香港燒臘免出國就能體驗。





▲配合「金鐘燒臘鋪」僅提供外帶服務的新消費模式，即日起至12/31止，凡購買金鐘燒臘「斬料品項」或「燒臘便當」，再加1元，就可以加購玫瑰油雞一份。(圖／記者金武鳳攝，2021.12.14)

擁有20年廚藝的賴禹志表示，到「金鐘燒臘鋪」品嘗道地港式燒臘，除了蜜汁叉燒、明爐燒鴨、脆皮燒腩和玫瑰油雞之外，非吃不可的是「燒鵝」。鵝肉的肉質比鴨肉厚、軟嫩且油脂豐富自帶香氣，鵝油更是高級食材，因此，是金鐘燒臘第一名人氣美食，緊追在後的是烤鴨！





金鐘燒臘的烤鴨是精選宜蘭、約三公斤重的櫻桃鴨，大小及皮的厚度剛剛好，經適度火侯炙烤後，呈現皮脆肉多汁的口感，一吃上癮。至於叉燒肉，與一般港式餐廳不同的是，金鐘特推肥瘦各半、以及全瘦二款，前者是選用「梅頭」肉，也就梅花肉前段部分，油脂較多，後者選用瘦肉比例高的後段肉，前者軟嫩、後者軟Ｑ，各有擁護者，可滿足消費者挑剔的嘴。



