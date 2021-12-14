婦彎腰用力竟骨折 骨水泥灌緩疼痛

66 歲王太太是虔誠信徒，上月一早打算拉上廟門煮菜，沒想到一彎腰用力，瞬間劇痛讓她當場癱軟，兩天後連睡覺翻身都痛不欲生，最後還是決定就醫，檢查發現是骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折惹禍，經評估，醫師採微創手術灌注骨水泥補強，術後隔天即可順利下床，讓她直呼「早點看醫生就好了！」

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王太太表示，幾年前右手及左腳踝就因為踢到硬物或撞擊導致骨裂，但自己一直都不在意，直到這次只是彎腰拉門，竟然也會骨折，「問題確實很嚴重」，所以會更加警惕骨質疏鬆的症狀，「再不趁現在存好骨本，以後想動都沒機會了！」

亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，根據衛福部資料顯示， 50 歲以上的台灣女性，每 4 位就有 1 位罹患骨質疏鬆症，比率達 25% ，至於 50 歲以上男性也有超過 10% 遭受骨質疏鬆威脅，未來一旦發生髖關節骨折，不僅會造成生活品質下降，更增加失能臥床的風險，死亡率也相對增加許多。

因此陳衍仁表示，治療壓迫性骨折初期會先以藥物止痛及使用背架固定，不過長期使用背架會使背部肌肉無力、萎縮，甚至導致骨質疏鬆惡化，因此骨折癒合後需將背架儘快拋開，並開始加強腹肌、背肌 ( 核心肌群 ) 肌力強化運動。

此外陳衍仁也建議可使用藥物治療骨質疏鬆，包括「造骨促進劑」及「破骨抑制劑」兩大類，只要符合健保規範，這些治療骨鬆藥物都有健保給付，另外補充適量維他命 D 跟鈣片也非常重要。

但陳衍仁強調，若上述方式都無法協助骨折部位自然癒合或者持續惡化，則必須透過手術治療根治，目前方式有三種，分別是灌注骨水泥、植入椎體撐開器以及骨釘固定，以王奶奶個案為例，此次骨水泥灌注僅需局部麻醉，止痛效果好，隔天即順利出院，術後僅需注意是否滲漏或產生新壓迫性骨折即可。