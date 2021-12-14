面試官愛問「為何想來我們公司」？內行揭真相：通常不妙
不少公司徵才時，除了會依據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時展現的態度也是影響錄取與否的關鍵。近日就有網友透露時常被面試官問倒，其中一道「為什麼選擇我們公司」問題總讓他十分苦惱。不過，就有一名行家分享該問題的背後內幕。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 23:22:00
一名網友於Dcard上求助，表示自己是一個非常不會面試的人，每次都會被面試官問垮，「我也有上網查一些資料，但我確沒辦法對答如流。」
文中他也列出常遇到的3種問題，包括「1.為什麼選擇我們公司；2.對未來有什麼打算；3.你遇過最有壓力的事是什麼」，好奇詢問「想請問大家都怎麼回答，或是有什麼官方回答方法嗎」。
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「我都即興發揮，同個問題每次答案還能不一樣，幾乎都有上。我覺得只要不扣分加上表達清楚，就算是合格，而不是內容到底回答了什麼，如果你不能做到跟我一樣，至少背一個答案吧」、「可以商業吹捧公司，比如說貴公司是該領域or產業的領導者，或是很有競爭力，想跟優秀的同事一起工作」。
不過，也有內行人揭密這些問題的背後心機，直言「我通常對這個人沒什麼想法時才會問應徵者這幾個問題...代表在這之前的談話都沒什麼記憶點」。（編輯：陳雅雲）