車位常被惡鄰居臨停！過來人力推「裝這物」：保證不再犯
都會區停車位經常一位難求，想要找個離家近又租金合理的車位總是每一位購車族必然遇到的問題，有時候好不容易租到停車位，卻發現總是莫名遭人佔用，想必一定非常生氣又無奈。一名網友日前就遇到這種事，因此發文尋求解套方法，貼文一出立刻引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 23:54:57
這名原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，自己租的車位常常被鄰居「臨停」，不管透過警衛或是保全公司要求對方改善，卻還是一樣被忽視，讓原PO感到相當惱怒又困擾，因此上網詢問大家「還能怎麼做？」。
貼文一出，立刻吸引取多網友留言：「停他後面囉～」、「用自家車停好停滿然後去鐵路旅遊」、「紀錄，拍照，申請社區管理委員會該車位停車進出紀錄，提告侵佔」、「牆壁貼個收費標準試試」、「就……每次被停就拍照記錄時間然後提出民事訴訟」、「如果這是你的產權，應該可以直接告侵佔吧？但如果只有使用權，只能看看管委會夠不夠力了」、「管理費繳心酸的嗎？叫主委出來處理了！」。
另外也有不少苦主推薦裝「車位鎖」：「釘上車擋架，有鎖的，我鄰居就是這樣做」、「我裝這個，一勞永逸！我也是遇到這樣問題主委，警察都沒輒……補充，車位是自己的，就給他裝下去，主委靠腰就請他先處理好，外車隨意停車位的問題！我家主委不處理，我裝好，他也沒找我碴，車位是自有！」、「自家的車位擺個車擋啊」。（編輯：陳珮瑜）