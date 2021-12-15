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雷伊恐大迴轉！今中南部飆30度　週五轉濕冷「低溫11度」

▲今（15）日水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（15）日水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 06:30:00｜2021-12-15 07:04:53

中央氣象局指出，今（15）日水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，東半部地區仍有局部短暫雨；大環境偏東南風，白天氣溫持續回升，各地相當溫暖舒適，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，各地低溫約16到19度，部分地方只有14、15度，日夜溫差大，早出晚歸的朋友請適時增添衣物。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授在在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局15日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷伊」將從菲律賓東方海面，進入南海，強度即將增強為「中度」，5天內無侵台機率。

吳德榮說明，最新(14日20時)美國(GEFS左圖)及歐洲(ECMWF右圖)系集模式皆顯示，大約在5、6天後，絕大部分的模擬路徑皆在南海大迴轉，行進間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，而逐漸減弱、夭折；僅有極少數(代表機率極低)能稍微靠近台灣。不過，即使如此，其殘餘水氣將往台灣輸送，仍為下週一(20日)之後幾天，帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率，很值得觀察。

吳德榮表示，今晨因「輻射冷卻」，截至4：57平地最低溫約在13、14度〔新竹(關西鎮)13.6度，苗栗(西湖鄉)13.8度〕。其他各地區低溫約在14至16度：北部(桃園大溪區)14.2度，中部(南投中寮鄉)13.9度，南部(台南後壁區)14.8度，東部(花蓮壽豐鄉)15.9度。(再降請注意自行更新)

今、明（16日）兩天東北風漸轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。中南部清晨易有輻射霧。今日各地區氣溫：北部14至29度，中部14至30度，南部15至30度，東部16至27度。

吳德榮指出，週五（17日）起至下週（19）日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」定義 (氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至11度左右，要注意保暖。週五北部、東半部有局部雨，愈晚愈濕冷。

週六水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為多雲時晴的天氣。下週日白天起氣溫緩慢回升、仍偏冷；中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，南部、東南部及其他山區降雨的機率提高；冷空氣減弱，氣溫續回升。下週二、三(21、22日)「雷伊」殘餘水氣帶來的降雨範圍擴大，但各地受其影響的程度，有「不確定性」，需持續觀察更新的模擬資料。（編輯：
孫唯容）

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