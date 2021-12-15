哪間連鎖火鍋CP值最高？老饕推「3家」排隊也要吃：無敵
冬天就是吃火鍋的最佳季節，許多人就愛吃火鍋，不僅暖身也暖胃，而無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；對此，就有網友好奇「哪間火鍋CP值最高」，貼文一出，內行就推薦3間，直呼「排隊也要吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 07:14:49
該名網友在PTT以「天氣冷就想吃火鍋，哪家火鍋最值得排隊？」為題發文，表示最近天氣真的好冷，每家火鍋店都大排長龍，「尤其是一些知名品牌更是誇張，一堆排隊仔不知道在排什麼」。
原PO接著說，但有時候看見一堆人在排隊，就會犯賤跟風一起排隊，結果「吃完整個大失望，XX，還我錢」，因此好奇在文末發問「現在還有哪一間火鍋值得排隊的嗎？大家都願意排隊」？
貼文一出，「石二鍋」、「老四川」和「肉多多」受到最多網友推薦，「超討厭排隊，但石二鍋可以」、「石二鍋好像沒看過哪家不排隊的」、「我家那邊的石二鍋真的排的很誇張」、「推老四川」、「橘色、老四川」、「石二鍋的cp值其實蠻高的耶，很多更貴內容物更少的火鍋店」、「肉多多+1，299套餐無敵的吧，蔬菜吧和霜淇淋吃到飽耶」、「肉食主義者（我）只推肉多多」、「老四川，鍋底就吃到飽」。
但也有網友表示，「劍潭的富樂台式涮涮鍋是我少中會排隊的火鍋店」、「鍋董」、「八神涮涮鍋，唯一推薦」、「輕井澤+1」、「詹記啦，記得一個月前要訂位」、「三媽臭臭鍋」、「六扇門每次都排一堆人」、「麗媽」。（編輯：郭佩蓉）