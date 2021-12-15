麥香奶茶包裝驚見「神秘數字」！內行曝答案：統一都這樣
台灣近年來飲料樣式越來越多元，其中歷久不衰的經典國民飲料「麥香系列」，到現今仍是民眾心目中的童年飲品之一；不過，就有女網友發現，麥香奶茶包裝上有一串「神秘數字」，好奇發問「什麼意思」，貼文一出，也有內行人曝光答案。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 07:40:32
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「哥哥說麥香是為了慶祝他誕生出現的」為題發文，表示不知道大家在喝麥香的時候有沒有注意過，在MILK TEA的底下有1996/1983的數字，「我秉持著福爾摩斯的精神查了一下，發現1983是麥香品牌的創立年，想想也是蠻合理的，但卻一直沒找到1996的意思是什麼」？
原PO接著說，她當下就轉頭問了哥哥1996是什麼意思，「我哥說應該是在慶祝吧，我問他慶祝什麼，結果他說『慶祝我的誕生』」，讓她好笑又好氣，直呼「好哦，我果然不該相信哥哥的智商，所以有人知道麥香上的1996是什麼意思嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「哈哈如果是這樣的話，1996年出生的人都被麥香慶祝到了，真好」、「沒注意過 我只知道麥香綠茶最好喝」、「麥香紅茶最好喝」、「明明就是麥香奶茶最好喝好嗎」；其中，就有網友給出解答「1996是奶茶品項的推出年份」，也有網友說「感覺很多統一的產品都會寫年份，之前看到純喫茶好像也有」。（編輯：郭佩蓉）