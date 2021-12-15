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《華燈初上》最愛誰？全場秒指「1人」讚翻　答案超意外

▲近期最火紅的台劇《華燈初上》第一季剛播畢，緊接著第二季預告也跟著曝光。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲近期最火紅的台劇《華燈初上》第一季剛播畢，緊接著第二季預告也跟著曝光。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 08:06:50

近期最火紅的台劇《華燈初上》第一季剛播畢，緊接著第二季預告也跟著曝光，其中有許多大咖演員主演、客串，令觀眾相當驚豔，對此就有網友好奇問「大家最喜歡華燈初上的誰？」貼文一出，竟最多人點名「彪哥」李李仁：「李李仁這部真的演技爆發」、「李李仁超強…誇張的強」。 

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該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「大家最喜歡華燈初上的誰？」為題，表示近期大家都在瘋《華燈初上》，雖然這部戲大家的演技都相當好，但他還是喜歡任容萱及郭雪芙，也好奇問「大家覺得咧？」 

▲李李仁（右）在《華燈初上》飾演的彪歌，讓人不寒而慄。（圖／翻攝《華燈初上》FB）
▲「彪哥」李李仁在《華燈初上》展現的演技令大批網友佩服。（圖／翻攝自《華燈初上》臉書）
貼文曝光後，網友們紛紛留言點名，「劉品言」、「言言」、「謝欣穎，愛死」、「我覺得最好的還是林心如＋成哥（楊祐寧）」、「劉品言＋謝欣穎」、「江瀚（鳳小岳），帥又渣」、「吳慷仁吧」、「小豪（胡瑋杰）」、「最喜歡Rose（林心如）」。 

不過，最多人點名「彪哥」李李仁，「李李仁真的演得超猛」、「李李仁這部真的演技爆發」、「李李仁有點猛」、「李李仁演的真的像流氓」、「彪哥，跟他的老朋友」、「李李仁超強…誇張的強」、「李李仁，演技炸裂」、「李李仁彪哥」。（編輯：賴禹妡） 

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