《華燈初上》最愛誰？全場秒指「1人」讚翻 答案超意外
近期最火紅的台劇《華燈初上》第一季剛播畢，緊接著第二季預告也跟著曝光，其中有許多大咖演員主演、客串，令觀眾相當驚豔，對此就有網友好奇問「大家最喜歡華燈初上的誰？」貼文一出，竟最多人點名「彪哥」李李仁：「李李仁這部真的演技爆發」、「李李仁超強…誇張的強」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 08:06:50
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「大家最喜歡華燈初上的誰？」為題，表示近期大家都在瘋《華燈初上》，雖然這部戲大家的演技都相當好，但他還是喜歡任容萱及郭雪芙，也好奇問「大家覺得咧？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言點名，「劉品言」、「言言」、「謝欣穎，愛死」、「我覺得最好的還是林心如＋成哥（楊祐寧）」、「劉品言＋謝欣穎」、「江瀚（鳳小岳），帥又渣」、「吳慷仁吧」、「小豪（胡瑋杰）」、「最喜歡Rose（林心如）」。
不過，最多人點名「彪哥」李李仁，「李李仁真的演得超猛」、「李李仁這部真的演技爆發」、「李李仁有點猛」、「李李仁演的真的像流氓」、「彪哥，跟他的老朋友」、「李李仁超強…誇張的強」、「李李仁，演技炸裂」、「李李仁彪哥」。（編輯：賴禹妡）