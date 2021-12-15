不只面試！人資專業是啥 「真相曝光」震驚全場：別小看
通常求職者在面試時都會遇到人資關卡，藉以得知公司福利、公司職位等，而人資也要觀察求職者的狀態、能力，近日就有網友好奇，除了面試之外，人資還需具備什麼樣的專業？貼文曝光後，有網友直言：「招募、訓練、績效管理、福利，分得很仔細，但台灣沒幾間這種公司，也不注重HR這塊。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 09:07:52
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「認真問人資的專業是什麼？」為題，表示一間大公司的人資通常除了要面試新進人員，還有一些業務要處理，因此好奇問：「大公司的人資會有哪些專長？精通法律？人才招募？還是績效管理？」
貼文一出，網友紛紛留言，「找人要會找啊，很多只是兼人資的都亂槍打鳥」、「人事法規要熟」、「專業就是讓老闆少做一件事」、「有效率地資遣員工」、「至少要會調查別間公司薪水」、「招到爛員工被老闆電到升天」、「開除人，每天管遲到早退」。
還有專業的網友指出，「你知道中國科技巨頭人資權力超大的好嗎？每個職能都是一門專業，只是台灣不重視，美國大公司也都有所謂的CHRO（人資總監）」、「招募、訓練、績效管理、福利，分得很仔細，但台灣沒幾間這種公司，也不注重HR這塊」。（編輯：賴禹妡）