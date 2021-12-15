高房價低薪水！月薪7萬「買哪種房」 館長解答：靈骨塔
萬物皆漲，唯獨薪水不漲，尤其「房價」節節高升，讓不少人感嘆實在買不起；對此，網紅「館長」陳之漢開直播時也被問到「月薪7萬適合買多少錢的房子」，他停頓幾秒後，最終給出答案「買靈骨塔吧」，並表示，其實買房的重點不在月薪多少，而是父母有沒有給足夠的資產來負擔頭期款。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 09:49:49
館長在直播頻道「館長惡名昭彰」中，回答網友對於買房的問題「月薪7萬能買幾萬的房子」；他表示，月薪7萬應該買不起房子，只能買「靈骨塔」。他說，若月薪7萬想買房，要看父母有沒有幫你準備大約100-200萬的頭期款，或許能買較偏遠、屋齡較高，價格約800萬的套房，「不是說沒得買，但如果要買新房，就沒辦法」。
館長接著說，除了房子，家裡內部還需要簡易的裝潢、油漆粉刷，再加上像是洗衣機、冷氣等家具，零零總總加起來也大概要100萬。而以1000萬的房子來看，頭期款300萬，入住100萬，手續費30萬，總計至少要自備430萬，還不是蛋黃、蛋白區，是蛋殼區，也買不到全新的房子，只能買較偏遠地帶的公寓。
館長說，但你還是要吃飯、睡覺，正常的生活花費，所以就算辛苦10年存到頭期款，到時候房價很可能又漲了，也讓他無奈感嘆「人生就是這樣」。
網友看完也紛紛表示，「所以首抽到哪戶人家真的很重要啊，環境條件有，少奮鬥20年」、「不知不覺就聽完了，笑到快哭出來，館長真的沒講錯，現在的社會風氣就長這樣，我寧願孤老一生也不要結婚生子」、「最悲慘人生XD，用搞笑方式講出現在社會的悲哀」、「結論：這一輩子買得起自己的塔位就好」、「笑著笑著就哭了」。
還有一名網友認證，感嘆「我跟我老婆月薪加起來13-15萬，養兩個小孩，幫小孩買儲蓄險跟生活開銷，目前也存不到3-400百萬的頭期款，跟我同年的7年級生朋友有買房子的幾乎都是爸媽出的」。（編輯：郭佩蓉）