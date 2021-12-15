離職遭求「別退群組」！4字主因曝光 全場炸鍋：有問題
基於職業道德，離職前除了要將手邊該交接的業務處理完畢，離職後更要和前東家保持該有的界線，不過近日卻有一名女網友困擾指出，她再過幾天就要離職了，明明工作已幾乎交接完畢，前輩卻要求她離職後別退群組，「當作售後服務保固兩個月」，讓她當場傻眼，貼文曝光後，不少網友一看秒勸：「要退群，有些會事後追究，超莫名其妙」、「不退到時候被反咬一口竊取公司機密」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 10:18:08
該名網友昨（14）日在PTT貼文，她以「離職被要求不要退群組…」為題，表示週五即將離職，手邊資料、客戶幾乎已經交接完畢，沒想到某天下班前輩竟要求她離職後別退客戶群組，「怕臨時有問題要問，就當作售後服務保固兩個月！」讓已經找到新工作的原PO為難求助：「畢竟共事那麼久了都是好同事，該如何婉轉拒絕呢？」
貼文曝光，網友全看傻眼，紛紛留言吐槽，「薪水照付就有保固」、「離職後你們就沒關係了，沒必要做成這樣，除非妳的行業圈子很小」、「退啊，都離職還要當免費顧問喔，叫他們自己加油啊」、「就盡量不要太絕，勉強敷衍一下，但群組還是要退比較好」、「直接退出啊，有問題就回一句那是貴公司的問題」、「都離職了還留什麼情面，會叫妳待著就只是把妳當工具而已」、「這種工作群組當然秒退，一秒鐘都不想花」。
另外，也有不少網友嚴肅奉勸，「都離職還不退群，不怕被告嗎」、「群組內容事涉前頭家的商業機密，不退才有問題吧」、「不退反而會讓人以為你想竊取舊公司的商業機密」、「等等被說竊取公司機密，妳怎麼解釋」、「於情於理都該退，已經不是公司的人，去介入公司客戶的事怕有糾紛」、「要退群，有些會事後追究，超莫名其妙」、「不退到時候被反咬一口竊取公司機密」、「牽涉到金錢的事小心被誣賴喔，愛做功德就去吧」。（編輯：賴禹妡）