散步遭「水獺大軍」襲擊！英男餘悸猶存：以為自己要死了
▲英國男子在新加坡植物園散步時，突遭水獺大軍襲擊，事後餘悸猶存：「以為自己要被咬死了」。（示意圖／Shutterstock）
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▲英國男子在新加坡植物園散步時，突遭水獺大軍襲擊，事後餘悸猶存：「以為自己要被咬死了」。（示意圖／Shutterstock）
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:27:16
這經驗太可怕了！一名71歲的英國人，某天正在新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）與自己的美國朋友散步，沒想到飛來橫禍，突然被一群野生水獺攻擊、撕咬，甚至倒在地上無法起身，最後在朋友的幫助下脫離困境，但身上仍留有數十個咬傷，需縫針處理。
11月30日早上6點左右，71歲的斯賓塞（Graham George Spencer）與朋友剛結束當日的例行運動，正在新加坡植物園達曼士拉西（Taman Serasi）入口附近走動。史賓瑟表示，他注意到暗處有一條約20隻野生水獺的隊伍，而在旁運動的跑者似乎驚擾到牠們，使得水獺群起攻擊，當跑者順利逃離後，水獺們立刻將目標轉移到自己身上「體型大的水獺首先將我撲倒，當我倒在地上爬不起來時，其他水獺一起跳上來瘋狂撕咬我」。 斯賓塞表示一切就像場恐怖電影，這些小動物在10秒內，分別在他腿上、臀部及手指處，總計咬出了26個血淋淋的傷口，「感覺就像是有人用釘槍將釘子打入你的身體，牠們像狗一樣趴在我身上，讓我動彈不得」，更餘悸猶存的表示「當下其實以為自己會死掉，牠們會殺了我！」好在一旁的朋友即時救援，尖叫著跑向野生水獺才順利趕離，隨後立刻前往醫院縫針。 ▲體型大的水獺首先將他撲倒，其他水獺再一起跳至斯賓塞身上攻擊。（示意圖／Pexels）
目前當地警方正在調查這起野生動物傷人案，實際上星加坡野生水獺咬傷人的事件不是第一次，5月時也有名77歲的男子在河岸鍛鍊時被水獺咬傷。斯賓塞表示自己相當喜歡水獺，但仍擔心若不針對這些可愛的小動物進行處理或想出對策，未來恐怕會有更多人受到傷害。（編輯：李惠婷）