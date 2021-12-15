小一國文作業超難！父崩潰喊看不懂：「這1字」是啥意思
文字的奧妙博大精深，隨著學習越深入就會越深奧，但近日，有位小一學生的父親，看到女兒的國文作業卻超崩潰，彎曲的象形文字讓原PO直喊「完全無法解讀」，貼文一出引來網友熱烈討論，且最後甚至有不少網友也都答錯該題目！
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:30:19
根據原PO於《爆怨公社》PO文表示，想抱怨自己女兒才國小一年級作業卻超難，並附上小一女兒的回家作業，表示自己除了日、月、水三個字以外，編號3的象形文字怎麼樣也解讀不出來，只好請求高手相助。
貼文一出許多網友紛紛出面曝正解，「月、肉、木、水，第二個是肉唷，前陣子剛好看到很多家長po文在問」、「1、月2、肉3、木4、水。我中文系，選我正解」、「1.月2.肉3.木4.水，我女兒昨天才寫的」。而其中最多人回答的錯誤答案則是，日、月、木、水，但根據中華語文知識庫來看，正確的解答應該為，月、肉、木、水。
而難度非常高的作業內容，也讓不少人表示，「老師哪個朝代來的？」、「現在小一那麼硬，要學象形文字阿」。但也有不少家長持有正面的態度，「小學生了解象形文字可以對文字的連結更多，記憶更深刻」、「我覺得超棒的啊」、「課本都有，而且這種只有一年級才會出現，二年級後就沒有了」。（編輯：鍾怡婷）