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泡麵「爽丟這物」！老饕狂讚神吃法　加碼1招變日式火鍋

▲泡麵是許多人夜半時分的必備宵夜，江湖上也流傳許多種「專業吃法」。（示意圖／取自unsplash）
▲泡麵是許多人夜半時分的必備宵夜，江湖上也流傳許多種「專業吃法」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 11:40:06

泡麵是許多人夜半時分的必備宵夜，江湖上也流傳許多種「專業吃法」，近日就有一名網友在吃泡麵時，無意間將烤過的吐司搭配在一起食用，沒想到竟發現新大陸，美味程度破表，貼文曝光後，不少老饕也大讚「泡麵加上吐司我超愛！超好吃的」，還有內行網友加碼透露更專業的吃法。 

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該名網友13日在Dcard中貼文，她以「泡麵加什麼？」為題，表示在吃泡麵時突然想到家中有吐司，馬上把吐司拿去烤得酥脆焦香，之後像沾濃湯一般的吃法食用，發現美味程度驚為天人，因此興奮地發文分享。 

▲吐司不僅口味選擇豐富，種類也相當多元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO將烤過的吐司搭配泡麵一起吃，發現美味程度破表。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後，吃過的網友紛紛留言大讚，「烤過的法國麵包拿來沾起司拉麵／辛拉麵的湯好吃」、「泡麵加上吐司我超愛！超好吃的」、「我以前超愛吃吐司夾泡麵」、「我也都這樣吃！超讚」、「我吃吐司一定要配湯吃欸」，還有內行老饕透露：「把吐司切成一條條，然後捲起來用乾淨的牙籤固定！丟進去煮蠻好吃的！某次看日本節目，相撲鍋這樣搞的。」 

不過，也有許多網友不能接受，搖頭直言，「不喜歡濕濕的吐司」、「麵包濕濕的好奇怪」、「我不行欸，原本要乾吃的東西被泡爛掉好噁」、「除了濃湯加麵包之外無法接受泡在其他湯品哈哈」、「個人覺得這樣吐司有點噁」、「還第一次看到加吐司的」、「這是邪教，吐司不能濕濕的」、「不接受吐司濕掉，他讓我視覺跟味覺痛苦」。（編輯：賴禹妡） 

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