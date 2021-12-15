住信義億萬豪宅「捨不得60元麵包」！有錢人真實生活曝光
日前竹科媽媽話題夯，但要想加入這個「群組」，可沒這麼簡單，不僅要審核學歷，職業至少為醫師、律師或公務員，或持有3間以上不動產，條件相當嚴苛；但其實「有錢人」的生活並非一般人想像，對此，主播劉芯彤就透露，身邊有位住信義計畫區的有錢太太，穿用都是平價貨，並曝光她的「真實生活」，感嘆「我們沒她有錢，卻比她奢侈」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 12:03:26
主播劉芯彤在臉書發文，表示之前看了「竹科媽媽」相關新聞，不禁感嘆「現今社會用衣著、車輛、手錶、名牌包鞋來衡量一個人有錢與否的刻板印象，還是存在的」，但她說，真正有錢人的生活卻是「很低調的」，她有位同學每次跟她們聚餐，永遠都是穿著那件起毛球的衣服，搭配背了N年的包包，興趣則是去逛新光三越，但卻不是去逛街的，而是為了吹免錢的冷氣，「我們每次都笑她，要她不要這麼節省，錢該花還是要花」。
劉芯彤說，會這樣跟她說，是因為那位同學是這群同學中，最有錢的人，「她住在信義計畫區，對，就是新光三越那區旁邊的豪宅當中，她的夫家在那一區有著許多間房子，每間的價值都是億來億去的。你們就知道她多有錢」，但每次聚會，她總是騎著一台掛著菜籃的淑女車前來，問她為何不搭計程車，她則說「騎腳踏車方便，距離這麼近，還可以健身，有什麼不好」？
此話一出，大家都汗顏了，「因為我們沒有她有錢，卻比她奢侈愛享受」；不只這樣，劉芯彤接著說，她身邊像這樣有錢卻身著簡樸的朋友，不只一個，還有另一個朋友月收百萬，但每次都是提著一個千元有找的購物包，腳踩一雙泛黃球鞋，身上沒有昂貴名牌首飾和手錶，「那天我問她們，妳們都沒慾望嗎」，她們則回答「看著存款簿上的金額，越來越多，內心就無比滿足，這也算是一種慾望吧」，也讓劉芯彤不禁直呼「越有錢的人，總是越低調」。
貼文一出，掀起熱議，「真正有錢的人根本就是財不露白，裝扮越簡樸越安全」、「有錢人思考跟我們一般人真的不太一樣」、「有認識家裡車庫有法拉利等名車，卻穿著藍白拖，用走的出現在同學聚餐….散會後，又用走的離開」、「有錢人的生活，就是這麼樸實無華，且枯燥」。
留言中還有一位網友是劉芯彤的同學，她留言表示「上次跟她去買麵包，我夾了一個六七十的，她說上次她尢（老公）也是夾這個，她覺得太貴，就叫他放回去，妳說我還敢吃嗎」。（編輯：郭佩蓉）