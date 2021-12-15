用UberEat見「新加價功能」超驚喜！外送員親揭背後真相
外送平台近幾年興起，許多民眾在家都喜愛使用外送服務，近日就有網友發現，Uber Eats推出了一個新的「優先配送」服務，加價24至36元不等，甚至更高，令他十分好奇有什麼用處，貼文曝光立即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 12:54:03
該名網友今（15）日在PTT貼文，他以「Uber Eats推出優先配送？」為題，表示他發現Uber Eats推出一個新功能，只要加價就能優先配送，「感覺是一個坐頭等艙的概念」，讓他看了好奇問：「有人用過覺得餐點特別好吃的嗎？跟一般的無加價訂單差在哪呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「應該是有疊單情況，優先配送吧？我猜」、「UE開始疊單後，運氣不好要等好幾單才會送你的」、「應該就這單只送你吧，不夾單不疊單」、「一次疊單內最多只能有一個12塊吧」、「這個好像只有巔峰時間會有」、「我每次都選標準，也沒感覺比較慢」、「我猜是路線規劃做更動把你的順位提前」、「應該是選擇這個之後，你的單不會跟其他訂單夾單，外送員就只送你這單」。
事實上這個服務於12月10日才剛推出，平台表示仍在實驗階段，加價運費透過時間距離來推算，目前鎖定時間較趕的客群。對此，也有一名遇過「優先配送」的外送員指出，他昨晚在寧夏夜市接兩單後，導航原先路線顯示要送到太原路，再送至延平北路，沒想到延平北路的單子突然成為首要任務，導致還要繞一大圈送到延平北路之後，再到太原路，讓他不僅多繞路，還被客人抱怨「剛剛有看，你怎麼經過我家不先給我卻先去延平北？」（編輯：賴禹妡）