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吃甜點還有小福虎招手？年節禮盒拚創意　討喜這招得人疼

▲年節禮盒拚創意，吃個甜點還能看到小福虎招手？過年送這盒，討喜得人疼。（圖／裕珍馨、微熱山丘、小茶栽堂、Aunt Stella提供）
▲年節禮盒拚創意，吃個甜點還能看到小福虎招手？過年送這盒，討喜得人疼。（圖／裕珍馨、微熱山丘、小茶栽堂、Aunt Stella提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-17 07:00:00

不讓日本人氣伴手禮「代購天王甜點」專美於前，《NOWnews今日新聞》整理出台灣今年也有不少受到注目的年節伴手禮新選擇，中西合璧的異國混血風味，還有傳統道地滋味加上嶄新創意，讓大家過年送這盒，討喜得人疼。

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▲傳統道地糕餅也有小包裝，送長輩或全家一起吃都很方便。（圖／裕珍馨提供）
▲傳統道地糕餅也有小包裝，送長輩或全家一起吃都很方便。（圖／裕珍馨提供）
以奶油酥餅聞名全台的台中大甲裕珍馨，推出6款春節超萌限定「福虎禮盒」，把經典糕餅打造成好入口的縮小版，還有個別包裝方便大家分食。禮盒還可另外搭配紫玉酥流沙、新品「綠豆椪旺來」。

▲小福虎探頭打招呼的特殊設計超討喜。（圖／裕珍馨提供）
▲小福虎探頭打招呼的特殊設計超討喜。（圖／裕珍馨提供）
最特別的是，拿起一塊非油炸沙其瑪堅果多多，竟然可以看到小福虎像從窗戶探出頭般，揮著虎掌跟你打招呼，充滿喜氣。現在多重早鳥優惠價及贈禮開放訂購。

▲更kńg可麗捲把黑毛豬後腿肉做的肉鬆也包進去，鹹香甜脆。（圖／更kńg提供）
▲更kńg可麗捲把黑毛豬後腿肉做的肉鬆也包進去，鹹香甜脆。（圖／更kńg提供）
網路人氣茶飲Teascovery發現茶創辦人陳翊榮，攜手網購超夯的查理布朗烘焙創辦人侯景中，從經典法式午茶可麗餅延伸創新更kńg可麗捲（更kńg是「捲」的台語發音），0.1cm薄透如紙的餅皮，捲成高達5折12層的酥脆可麗捲。趣味發音讓你拿出來請客時，還可以逗笑大家。

▲台法混血全新開發的更kńg可麗捲。（圖／更kńg提供）
▲台法混血全新開發的更kńg可麗捲。（圖／更kńg提供）
雖然在台灣問世，但製餅原料皆來自法國，純種ISA雞蛋、原裝進口Flechard奶油及布爾喬亞石臼麵粉，內餡包有道地坪林優良級文山青茶、台灣黑毛豬肉鬆或台南13號落花生等3款口味，是天然零添加的台法混血新品。

▲詩特莉3款全新歐洲主題窗景松木禮盒。（圖／Aunt Stella提供）
▲詩特莉3款全新歐洲主題窗景松木禮盒。（圖／Aunt Stella提供）
來自東京的手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉，將國人想念與憧憬的歐式景致融合窗景，荷蘭世外桃源羊角村、義大利繽紛水都威尼斯、到眾人嚮往的法國巴黎，打造3款冬季禮盒，除了多種經典口味手工餅乾外，還可搭配龍潭東方美人茶綿密內餡、象徵好運歸來的美人龜夾心餅乾，鳳梨餅乾、鳳梨無花果磅蛋糕等新品。限時販售至明年3月9日止，早鳥滿額95折、新春9折優惠別錯過。

▲詩特莉冬季限定禮盒有新春限定美人龜夾心餅乾和經典手工餅乾可選。（圖／Aunt Stella提供）
▲詩特莉冬季限定禮盒有新春限定美人龜夾心餅乾和經典手工餅乾可選。（圖／Aunt Stella提供）
台灣好茶小茶栽堂，今年春節推出福虎生豐的穀意茶食「杏仁脆餅、燕麥餅乾」，還有法式風情、鳳梨桂圓口味的「小不列顛酥」，還可以搭配小茶栽堂Monde Selection金獎獨家黑茶及經典黃梔烏龍茶，或人氣馬卡龍牛軋糖及紅茶土鳳梨酥。新春優惠最高享7折，明年1/3前企業、大宗訂購或團購，還有專屬早鳥優惠。

▲茶點與好茶是送禮很有面子的選擇。（圖／小茶栽堂提供）
▲茶點與好茶是送禮很有面子的選擇。（圖／小茶栽堂提供）
▲喜氣洋洋的「鳳鳴朝陽」禮盒。（圖／小茶栽堂提供）
▲喜氣洋洋的「鳳鳴朝陽」禮盒。（圖／小茶栽堂提供）
台灣甜點品牌微熱山丘則推出2022虎年限定，以擅長的鳳梨糕餅做出新意，以經典台灣土產鳳梨醬結合滑順奶黃，打造酸甜鹹香的「旺來餅」系列禮盒，搭配鳳梨酥及蘋果酥，裝在追著鳳梨跑的動感老虎包裝中，還有專屬布提袋及虎年小斗方招人氣。12/15開放早鳥預購，12/29台灣官網、實體通路與海外通路正式上市。即日起至12/28(二)預購「旺來餅系列禮盒」可享免運優惠。

▲旺來餅蘋果酥禮盒。（圖／微熱山丘提供）
▲旺來餅蘋果酥禮盒。（圖／微熱山丘提供）
▲外層使用綿密桃山餅皮，層層「鳳梨花」壓紋均勻烤色的旺來餅。（圖／微熱山丘提供）
▲外層使用綿密桃山餅皮，層層「鳳梨花」壓紋均勻烤色的旺來餅。（圖／微熱山丘提供）
 
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