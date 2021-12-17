吃甜點還有小福虎招手？年節禮盒拚創意　討喜這招得人疼

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最特別的是，拿起一塊非油炸沙其瑪堅果多多，竟然可以看到小福虎像從窗戶探出頭般，揮著虎掌跟你打招呼，充滿喜氣。現在多重早鳥優惠價及贈禮開放訂購。
網路人氣茶飲Teascovery發現茶創辦人陳翊榮，攜手網購超夯的查理布朗烘焙創辦人侯景中，從經典法式午茶可麗餅延伸創新更kńg可麗捲（更kńg是「捲」的台語發音），0.1cm薄透如紙的餅皮，捲成高達5折12層的酥脆可麗捲。趣味發音讓你拿出來請客時，還可以逗笑大家。
雖然在台灣問世，但製餅原料皆來自法國，純種ISA雞蛋、原裝進口Flechard奶油及布爾喬亞石臼麵粉，內餡包有道地坪林優良級文山青茶、台灣黑毛豬肉鬆或台南13號落花生等3款口味，是天然零添加的台法混血新品。
來自東京的手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉，將國人想念與憧憬的歐式景致融合窗景，荷蘭世外桃源羊角村、義大利繽紛水都威尼斯、到眾人嚮往的法國巴黎，打造3款冬季禮盒，除了多種經典口味手工餅乾外，還可搭配龍潭東方美人茶綿密內餡、象徵好運歸來的美人龜夾心餅乾，鳳梨餅乾、鳳梨無花果磅蛋糕等新品。限時販售至明年3月9日止，早鳥滿額95折、新春9折優惠別錯過。
台灣好茶小茶栽堂，今年春節推出福虎生豐的穀意茶食「杏仁脆餅、燕麥餅乾」，還有法式風情、鳳梨桂圓口味的「小不列顛酥」，還可以搭配小茶栽堂Monde Selection金獎獨家黑茶及經典黃梔烏龍茶，或人氣馬卡龍牛軋糖及紅茶土鳳梨酥。新春優惠最高享7折，明年1/3前企業、大宗訂購或團購，還有專屬早鳥優惠。
台灣甜點品牌微熱山丘則推出2022虎年限定，以擅長的鳳梨糕餅做出新意，以經典台灣土產鳳梨醬結合滑順奶黃，打造酸甜鹹香的「旺來餅」系列禮盒，搭配鳳梨酥及蘋果酥，裝在追著鳳梨跑的動感老虎包裝中，還有專屬布提袋及虎年小斗方招人氣。12/15開放早鳥預購，12/29台灣官網、實體通路與海外通路正式上市。即日起至12/28(二)預購「旺來餅系列禮盒」可享免運優惠。