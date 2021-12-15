跟溝鼠過百招都補不到！女關門秒抓 網笑瘋：米奇不妙屋
有些老式公寓夾層紛雜，在許多看不見的地方生存著許多老鼠，就有名網友分享說自家出現一隻溝鼠，偷吃了許多鸚鵡飼料，讓她不堪其擾，嘗試許多方式都無法捉到牠，沒想到這天不經意關門，竟就這樣抓到那隻老鼠，可看到牠夾在上頭，該網友困擾萬分，不知該如何是好。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 15:37:39
原PO於臉書社團《爆廢公社》分享，說明自家深受老鼠入侵的困擾，為自己飼養的鸚鵡所準備的飼料，不一會兒通通進入老鼠的肚子，於是嘗試黏鼠板、捕鼠籠等方式抓捕，卻全以失敗收場。不料這日早上關門時，竟不經意夾到她，讓她又驚訝又害怕，「現在不知道怎麼辦了，打開怕它跑進來，放也不是不放就掛在哪…」。
網友看到後對這幾乎不可能的概率嘖嘖稱奇「你搔牠腳底看看」、「老一輩說的：衰到被門夾到，是真的」、「不用開門，五百年後會有人替牠解開封印並收牠為徒」、「你那個門那裡買的？」、「這是米奇不妙屋」。
部分網友則希望能給老鼠一個痛快，讓牠能在不痛苦的狀況下死去，隨後原PO也補充，因是昨（13）日夾到，晚上回家看到，放至隔天早上後再看時，老鼠已經往生了。
而不小心遇到老鼠的事情其實不只一件，網友們紛紛討論起自己的狀況「我曾經家裡有隻老鼠怎麼都抓不到。結果我洗好澡出浴室門，腳穿好拖鞋往前走就踢到牠…」、「我們家也夾到過⋯」、「我也夾一次⋯想說陽台門怎麼關不起來，重複開關好幾次」。 （編輯：李惠婷）