天貝是什麼？慈大國際餐飲文化節促進文化交流

《四方報》報導，近年來國際文化交流頻繁，但你知道天貝是什麼嗎？東南亞人為什麼喜歡吃偏酸辣的食物呢？慈濟大學舉辦第一屆「國際餐飲文化節」，邀請師生來一起認識歐洲和東南亞食物的起源。現場交流熱絡，在歡樂的氣氛下圓滿落幕。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 16:30:09
慈大第一屆國際餐飲文化節吸引了超過100位師生參與，包括國際暨跨領域學院院長林光慧、國管學程主任朱正一等。從報到、接待、到分組準備食物，專業的規劃營造了一場賓主盡歡的盛宴。餐點分成歐洲和東南亞兩組，歐洲組準備了沙拉、歐式麵包、義大利麵、甜點、咖啡等，東南亞菜單有薑黃飯、印尼炒泡麵、辣椒炸蛋、天貝和珍多飲品等，由學生們分組上台介紹。
天貝吃起來像薯餅，是許多素食者會加入的配料。它是一種發源於印尼爪哇的發酵食品，又名天培、丹貝等。 傳統天貝是接種根霉屬真菌至煮過的脫皮大豆，再以香蕉葉包覆接種過的大豆，經過一至兩天發酵，所得到的白色餅狀食品。
「國際餐飲文化節」是由慈大外語中心、國際服務產業管理學士學位學程「國際會展管理」及「國際餐飲管理」兩門課師生共同主辦。選修的43位同學分工合作籌畫整個活動，指導老師陳康庭和陳逸庭表示，這兩門課有來自台灣、馬來西亞、印尼、泰國、越南、莫三比克、韓國和菲律賓等地的不同科系的學生選修，台灣的經濟活動有60％是服務產業，其他國家的比例還更多，足見這門課對學生未來就業或創業都有幫助。