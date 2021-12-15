迎接百年校慶　雄中首次舉辦馬拉松

2022年是高雄中學建校百年記念，為慶祝百年一次的校慶，雄中將舉辦一系列活動慶祝這百年來的年度盛事，雄中校長莊福泰今(15)日偕同校友立委許智傑及邀請熱愛長跑的立委趙天麟共同宣布將於明年3月20日舉辦馬拉松比賽，歡迎高雄市熱愛長跑運動的民眾共襄盛舉，而這也是雄中首次舉辦的馬拉松比賽，當天也將在雄中校園鳴槍開跑。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-15 20:41:38
為迎來建校百年，首次由雄中舉辦的馬拉松，這次路線由雄中校園出發，分6k、10k、21k三組不同距離比賽，路線特別選在新完成的綠園道跑到蓮池潭折返，這條路線過去是台鐵鐵道，鐵路地下化後，高雄市政府將此路線變更為綠道公園。
負責籌備馬拉松賽事的雄中75級校友劉德章表示，原本同屆分居各地的校友就有組成跑馬團團練活動，並且經常一起參加全國各地的馬拉松賽事藉以聯絡校友同學間感情；這次適逢百年校慶，受母校之託將平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝。
百年籌備會公益委員會主委、75級校友胡家碩表示，雖是首次舉辦，專業度完全比照馬拉松比賽規格，包括跑者有計時晶片與完賽證明。當天由校長莊福泰與現高雄事事教育局長的前校長謝文斌鳴槍起跑，跑馬立委趙天麟，馬拉松選手也是校友的鄭瑞竹也將參加同跑。
許智傑也表示，他與陳其邁及現任雄中校長莊福泰是雄中同屆畢業，一轉眼畢業已經過了38年，雄中人的精神就是實事求是、精益求精。很多雄中人在台灣，尤其在高雄都很有成就，讓他很羨慕，不過大家一齊努力，台灣會更好。
趙天麟則指出，現在的高雄可說是由雄中治理，包括巿長陳其邁、教育局長謝文斌、立委許智傑等，都是雄中畢業，自己雖非雄中畢業但也報名路跑，並希望能破自己最佳紀錄。