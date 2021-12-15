麵店不加湯被酸小氣！內行「曝真相」反讚：這才好

吃湯麵時，能一邊吸入滑順的麵條，一邊配上濃郁香醇的湯頭，那便是當下最滿足的小確幸。就有名網友說明自身有一家常光顧的牛肉麵店，可是每當他要求加湯時，總是被老闆拒絕，於是上網詢問不給加湯是正常行為，還是純粹店家較為小氣，而大部分網友認為「真材實料的湯，成本較高當然不能免費加」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 18:29:54
原PO於PTT上以「老闆不給加湯的店代表？」為題發文，說明自己很常光顧一家牛肉麵店，因其湯頭濃郁、相當美味，可老闆對湯非常重視，完全不會幫顧客免費加湯，甚至在菜單上直接標明。雖有長輩說不加湯表示店家是用真材實料烹煮，而願意一直幫客人加湯的火鍋店才有可能是泡粉，但他仍相當懷疑「大家覺得不給加湯的這理論正確嗎？還是老闆只是小氣而已？」
網友們紛紛站出來為店家說話，認為店家花時間及新鮮食材用心熬湯，成本較高當然不會免費加湯「成本高就不給加啊！幫你加一碗湯他就少賣一碗麵」、「拉麵店的湯很貴，通常不會給加」，更認為「同意不給加湯的真材實料機率比較高～因為成本高自然在意」。
而大多數人也認為，若需要加湯可以向店家詢問能否有償加湯，這樣雙方需求都可以被滿足「店家也有選擇拒絕免費提供的權利啊」、「愛加湯可以去能免費加湯的店」、「你付的就是『那一碗』的價位，問題在哪裡？這從來都不是義務」、「加湯加錢啊」。 （編輯：李惠婷）