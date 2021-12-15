COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麵店不加湯被酸小氣！內行「曝真相」反讚：這才好

▲原PO認為不給免費加湯的牛肉麵店非常小氣，內行反而稱讚：「這才最好！」（示意圖／pixabay）
▲原PO認為不給免費加湯的牛肉麵店非常小氣，內行反而稱讚：「這才最好！」（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 18:29:54

吃湯麵時，能一邊吸入滑順的麵條，一邊配上濃郁香醇的湯頭，那便是當下最滿足的小確幸。就有名網友說明自身有一家常光顧的牛肉麵店，可是每當他要求加湯時，總是被老闆拒絕，於是上網詢問不給加湯是正常行為，還是純粹店家較為小氣，而大部分網友認為「真材實料的湯，成本較高當然不能免費加」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上以「老闆不給加湯的店代表？」為題發文，說明自己很常光顧一家牛肉麵店，因其湯頭濃郁、相當美味，可老闆對湯非常重視，完全不會幫顧客免費加湯，甚至在菜單上直接標明。雖有長輩說不加湯表示店家是用真材實料烹煮，而願意一直幫客人加湯的火鍋店才有可能是泡粉，但他仍相當懷疑「大家覺得不給加湯的這理論正確嗎？還是老闆只是小氣而已？」

▲近日有網友在PTT表示，自己吃牛肉麵必選「這部位」，因為「吃進嘴裡會有種融化的感覺」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO認為不願意幫顧客加湯的店家，主因是不是老闆比較小氣。（示意圖／pixabay）
網友們紛紛站出來為店家說話，認為店家花時間及新鮮食材用心熬湯，成本較高當然不會免費加湯「成本高就不給加啊！幫你加一碗湯他就少賣一碗麵」、「拉麵店的湯很貴，通常不會給加」，更認為「同意不給加湯的真材實料機率比較高～因為成本高自然在意」。 

而大多數人也認為，若需要加湯可以向店家詢問能否有償加湯，這樣雙方需求都可以被滿足「店家也有選擇拒絕免費提供的權利啊」、「愛加湯可以去能免費加湯的店」、「你付的就是『那一碗』的價位，問題在哪裡？這從來都不是義務」、「加湯加錢啊」。 （編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀